Pocos celebran a los padres en su día

En México, una tercera parte de los padres de familia serán ignorados este domingo.



El 30% de los entrevistados respondió que no planea nada especial para el Día del Padre, según la encuesta sobre hábitos de consumo realizada por la Profeco.



De la población consultada, el 15.4% no acostumbra realizar algo especial, el 10.7% no tiene dinero.



Para las personas entrevistadas que acostumbran celebrar, 4.9% lo define como un día comercial, frente al 46% que reconoce que le gusta y quiere.



En este apartado, el 82.2% invirtió en un regalo, que en su mayoría consistió en una comida en casa.



Los más afortunados, el 21.2%, recibieron ropa y calzado, el 0.3% vinos y licores.



De los hijos generosos, el 77% se anticipó y compró con tiempo sus obsequios. En el rango de precios en su mayoría, el 32.5% gastaron entre 200 y 500 pesos.



Este cuestionario se aplicó a una muestra de 813 personas mayores de 18 años en 24 puntos de la CDMX en 2016.