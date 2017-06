Choferes de ruta 40 toman represalias contra padres de Valeria

Sergio Gutiérrez, papá de Valeria, denunció que un grupo de sujetos intentó apedrear la casa de su ex pareja, mamá de la niña de 11 años, quien fue violada y asesinada al interior de una combi de la Ruta 40 en Nezahulacóyotl, la semana pasada.



El padre de la menor culpó a los choferes de la ruta de dicho acto. "Ayer (miércoles) por la noche intentaron apedrear la casa de la mamá de mi hija porque los choferes están enojados porque suspendieron la ruta 40, pero ello fueron los que no cuidaron su fuente de trabajo, no tienen un padrón, nada", dijo.



Este miércoles se reveló un video en el que se observa el momento en el que supuestamente la niña sube a la combi que manejaba José Octavio "N", quien hoy jueves apareció muerto en su celda del penal de Neza Bordo. En las imágenes no se observa que llueva, ante lo que el papá de la menor comentó que "nunca dije que estábamos empapados, empezaba a llover, ya lo había hecho con anterioridad, cada semana que iba a recogerla".



También aclaró que en el momento en que Valeria subió "estaba vacía la combi, eso ya también lo había hecho, siempre iba atrás del transporte. En cuento no la veo pido apoyo los policías. El día viernes obtuvimos por nuestra cuenta el video".

No les notificaron sobre la muerte del homicida

La familia de la niña Valeria aún no es notificada por las autoridades estatales de la muerte del presunto homicida ocurrida la madrugada de este jueves.



Gerardo, la pareja sentimental de la madre de la pequeña, dijo que acudirán más tarde ante el Ministerio Público para que les informen lo que aconteció en el penal Neza-Bordo donde se encontraba recluido José Octavio, el acusado de violar y matar a la niña el jueves pasado a bordo de una unidad de transporte público de la ruta 40.



Hasta ahora, los seres queridos de la pequeña se han enterado a través de vecinos y medios de comunicación de que el presunto asesino se suicidó en el interior del reclusorio ubicado en el Bordo de Xochiaca durante las primeras horas de este jueves.



Según la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, José Octavio se encontraba en el área de investigación en el Centro de Observación y Clasificación del Centro Preventivo, y fue encontrado sin vida aproximadamente a las 05:00 horas, con una cuerda atada al cuello.



Las autoridades ministeriales investigarán las causas reales de la muerte. El titular de la CESC, Eduardo Valiente Hernández, dijo que en el área donde ocurrió el deceso no hay video cámaras instaladas.



El próximo sábado se realizaría una audiencia para que el juez encargado del caso determinaría si lo vinculaba a proceso. Su abogado había solicitado al magistrado que se ampliará el término constitucional para presentar pruebas a su favor.