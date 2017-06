Habla 'Jefe Diego' sobre presunto participante de su secuestro

Diego Fernández de Cevallos exigió a las autoridades que apliquen la ley con justicia al chileno Raúl Escobar, integrante de la banda que, se presume, secuestró al abogado panista en 2010.

"Exijo que se investigue a fondo y que si son responsables de los crímenes que hipotéticamente se les atribuyen, que les apliquen la ley con justicia y con respeto a sus derechos humanos", expresó.

"Yo no les pido nada a las autoridades. Les exijo, como ciudadano, no por mi secuestro, sino por todas las fechorías que se dicen cometieron que lleven a cabo una investigación profesional, respetuosa de los derechos humanos, pero que no consienta o tolere una posible impunidad", afirmó.

Se informó de la captura en San Miguel Allende, Guanajuato, de Raúl Escobar, luego de que un taxista alertara a las autoridades de las circunstancias sospechosas por las que se encontraba.

El ex candidato presidencial panista fue secuestrado el 14 de mayo de 2010 y liberado el 20 de diciembre de ese mismo año.

En entrevista telefónica, contó que hace muchos años escuchó el nombre del chileno.

"Llegué a escuchar en alguna ocasión, hace muchos años, el nombre de este sujeto pero sin mayor precisión", dijo.

Enterado de la captura de Escobar, Fernández de Cevallos afirmó que carecía de los elementos con los cuales pudiera considerar que el chileno y su banda hayan sido los autores de su secuestro.

"Tampoco puedo descartar que haya verdad en esta hipótesis o que ellos en realidad hayan sido los autores de mi secuestro", declaró.

"Fueron profesionales los que me levantaron, ellos hicieron un trabajo perfecto en el orden formal, nefasto en el orden legal y moral, y serán las autoridades las que puedan dilucidar si ellos son o los autores o no", dijo.

El panista estimó, en todo caso, que la captura de Escobar es muy importante por sus antecedentes.

"Si es que son ciertos los hechos que se le atribuyen de haber formado parte de organizaciones criminales en Chile y en otros países y de haber estado cometiendo secuestros en México. No por mí, sino por la necesidad de que en este País no sea pan de todos los días el saber de secuestros, de asesinatos, de violaciones graves a los derechos humanos, y que además queda, en su mayoría, impunes", finalizó.