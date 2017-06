Periodistas michoacanos piden justicia y seguridad

Representantes de diferentes medios de comunicación en Michoacán se manifestaron este jueves en Morelia como parte de las movilizaciones nacionales del gremio por la desaparición, asesinatos y ataques registrados en contra de comunicadores en diferentes puntos del país.



A cuatro semanas de que el periodista michoacano Salvador Adame Pardo fuera privado de su libertad en la cabecera municipal de Múgica, reporteros gráficos y trabajadores de los diferentes medios de comunicación en la entidad, recorrieron la principal avenida de Morelia con la exigencia de su pronta aparición con vida, en señal de ¡Justicia!



Con un clavel blanco para representar la paz "que urge en México" los comunicadores recordaron a los periodistas que han sido víctimas de crímenes en los últimos años.



Al arribar a la sede del Poder Legislativo, los periodistas michoacanos colocaron cartulinas, veladoras y los claveles en la puerta principal de este edificio ubicado sobre avenida Madero Oriente en el centro de la capital del estado.



Antes de regresar a sus actividades, los comunicadores dieron a conocer el siguiente manifiesto:



"Periodistas y trabajadores de medios de comunicación que desempeñamos nuestra labor en Michoacán junto con los compañeros de gremio que hoy salen a la calle para protestar en diferentes puntos de la República Mexicana, unimos nuestra voz en una sola para demandar 'No al Silencio', 'No a la Impunidad' y 'Ya Basta' a los asesinatos, desapariciones y agresiones a los periodistas en México.



Hoy jueves se cumplen cuatro semanas de la desaparición en Nueva Italia, municipio de Múgica del periodista Salvador Adame Pardo, quien fue "levantado" por un comando armado el pasado 18 de mayo.



"Hoy suma un día más la falta de resultados del Estado Mexicano para dar con el paradero de nuestro compañero y evidenciar resultados en el proceso de investigación que se realiza.



"En Michoacán observamos ausencia del gobierno federal en torno al caso pese a lo comprometido por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia en las reuniones que sostuvimos, por separado.



"El gobierno del estado no sólo ha evidenciado falta de efectividad en el proceso de investigación, sino una operación manifiesta y clara por desarticular los esfuerzos de autodefensa que como gremio periodístico estamos realizando.



"La agenda del gobernador Silvano Aureoles Conejo es ajena a las problemáticas que enfrenta el estado, en particular aquellas que tienen que ver con la integridad de los periodistas y el respeto al ejercicio de su labor.



"Los periodistas michoacanos hemos empezado a construir un camino para la autodefensa y entre las acciones realizadas está la denuncia penal colectiva que presentamos el 31 de mayo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, amparados en los artículos 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestra calidad de víctimas indirectas, por considerar que el caso de Salvador tiene como causa el ejercicio de su profesión", afirmaron.



"Salvador Adame Pardo desapareció un jueves como hoy y la actuación del Estado Mexicano ha sido a todas luces deficiente para dar con su paradero.



Por ello en la ruta que nos hemos planteado, buscaremos la suma de actores y organismos internacionales, como ya en un primer momento lo hizo la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, al urgir el 23 de mayo pronta acción a las autoridades para encontrar a Salvador con vida".