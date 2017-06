Quitan fuero a funcionarios de Quintana Roo

Los funcionarios públicos en Quintana Roo ya no tendrán fuero constitucional.



Este jueves los diputados del Congreso del Estado aprobaron sumarse a la lista de entidades que han avalado la desaparición de esta medida que protegía a servidores públicos de delitos del fuero común o federal.



Las bancadas del PRI y el PVEM manifestaron su desacuerdo con la desaparición del fuero por posibles controversias constitucionales.



No obstante, tras casi dos horas de debate se aprobó la desaparición del fuero con 19 votos a favor y 2 en contra.



El Congreso modificó la Constitución del Estado de Quintana Roo, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de la entidad y la Ley Orgánica del Congreso del Estado para eliminar el fuero y todos los procedimientos a que había lugar cuando se determinaba proceder legalmente en contra de algún funcionario público.



El Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, indicó que con la reforma acabaron los resquicios legales de los que se habían aprovechado diversos políticos durante los pasados sexenios.



"Hoy damos un paso histórico y dejamos constancia de que los cambios son reales y sí dan resultados. Por mayoría aprobamos la eliminación del fuero. No se puede seguir permitiendo que haya quien abuse del poder y se escude en este recurso para saltar de un puesto a otro y seguir delinquiendo sin que haya castigo.



"Los quintanarroenses ya no quieren una clase política abusiva, hoy atendemos una sentida demanda de los ciudadanos de la entidad", dijo a REFORMA.



Los legisladores del PRI y del PVEM advirtieron que votarán la reforma a favor en lo general, pero que en lo particular estarían en desacuerdo.



Leslie Hendricks, del PRI, y José de la Peña, del Partido Verde, expusieron que la reforma ocurrió "con mucha celeridad", sin haber hecho un análisis jurídico más profundo, que podría llevar a la nulidad de la propuesta.



Los diputados del PAN, PRD, Morena, Nueva Alianza, Encuentro Social e independientes, avalaron la reforma e instaron al PRI y PVEM a sumarse.



Los panistas Mayuli Martínez, Fernando Zelaya y Jesús Alberto Zetina indicaron que eliminar el fuero fue uno de los reclamos más importantes en la campaña del Gobernador Carlos Joaquín González, con el fin de terminar con los privilegios de políticos.



Emiliano Ramos del PRD manifestó en tribuna que fue víctima del Gobierno del ex Gobernador, Roberto Borge, quien lo amenazó y denunció, y que no pudo defenderse debido al fuero que tenía el hoy detenido.