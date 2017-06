Reforzarán seguridad de guarderías mexicanas

La Secretaría de Gobernación alista una norma para reforzar la seguridad en las guarderías públicas y privadas de todo el país, a través de la implementación de medidas orientadas a la prevención de riesgos.



El proyecto de norma NOM-009-SEGOB-2015 titulado "Medidas de previsión, prevención y mitigación de riesgos en centros de atención infantil en las modalidades pública, privada y mixta" plantea establecer medidas de seguridad en materia de protección civil en los inmuebles o instalaciones destinadas a la operación y funcionamiento de las guarderías.



Lo anterior con el fin de acreditar que estos centros de atención cumplen con las normas que regulan su diseño y eliminar "prácticas discrecionales" en la aplicación de las regulaciones.



El documento que aún se encuentra en proceso de evaluación en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) señala que los poseedores o responsables de una estancia infantil deberán contar con un Programa Interno de Protección Civil, en el que se establezcan los planes y procedimientos para la atención de emergencias, siniestros o desastres, que se deberán implementar en las instalaciones; asimismo se deberá incluir un diagnóstico de vulnerabilidad de riesgos internos y externos.



El Programa Interno de Protección Civil deberá especificar las medidas preventivas y de mitigación que permitan identificar y definir las acciones de respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.



Además deberá ser entregado por escrito en un documento y en formato digital, contendrá las acciones y medidas necesarias para la prevención y control de siniestros, emergencias o desastres.



El personal del centro de atención infantil tanto docente, de apoyo educativo y de cuidado, asistentes, administrativo y de mantenimiento, deberá ser capacitado por lo menos una vez al año en temas de Protección Civil, primeros auxilios prevención y combate de incendios, evacuación, así como búsqueda y rescate.



Como parte de las medidas de prevención que plantea el proyecto de norma, se propone la realización de simulacros en colaboración con las Coordinaciones Estatales, municipales y delegación; se establece la instalación de equipo suficiente contra incendios, así como las señalizaciones de seguridad e higiene.



También se establece que las guarderías deberán disponer de instalaciones, equipos y materiales que permitan prevenir y mitigar riesgos que vulneren tanto la integridad física como la vida de los niños.



Además las estancias infantiles estarán obligadas a colocar, a la entrada del inmueble y en un lugar visible, una pizarra en la que se muestre la cantidad de niños presentes en las instalaciones en tiempo real, de tal manera que cualquier cuerpo de emergencia identifique inmediatamente la cantidad de niños que se encuentran al interior del centro de atención infantil.



En su edición del 19 de abril, EL UNIVERSAL publicó que durante la presente administración federal, 46 guarderías incorporadas al programa de estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) han sido dadas de baja en todo el país por incumplir medidas de seguridad en sus instalaciones.



A través de solicitudes, vía transparencia, se obtuvieron documentos en los que se detalla que estas guarderías incumplieron normativas como no seguir reglas de seguridad e higiene en sus instalaciones, no contar con un programa interno de Protección Civil, aumento en el número de menores atendidos sin previa autorización, así como negarse a ser evaluados o supervisados por la dependencia.



Además, la Sedesol informó que otras de las causales de estas bajas es debido a que los responsables de estas guarderías estuvieron ausentes en más de dos ocasiones en visitas de supervisión, o por no responder las llamadas de la secretaría.



El Programa de Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social para Apoyar a Madres Trabajadoras cuenta con más de 9 mil 400 estancias en todos los estados de la República, donde casi 330 mil niños de 1 a 5 años son atendidos, a través de estas estancias infantiles 312 mil madres trabajadoras o padres solos se ven beneficiados al contar con un lugar donde dejar a sus hijos mientras trabajan o continúan con sus estudios.



En tanto que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 123 estancias propias, 48 en la Ciudad de México y 75 en el interior del país, en las que atienden a 19 mil 847 infantes.



Además tiene con 121 estancias contratadas, cinco como organizaciones de la sociedad civil, en las que se atiende a 9 mil 316 infantes. En total, entre estancias propias, contratadas y sociedad civil, hasta mayo del 2016 contaba con 249 estancias y con 29 mil 163 niños atendidos.



El ISSSTE asegura en su portal de internet que la operación del servicio es objeto de constante supervisión por parte de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales; de las Delegaciones Estatales y Regionales; de la Comisión de Vigilancia del instituto; de las dependencias estatales y municipales de Protección Civil, las secretarías de Educación Pública y Salud, que están al tanto del cumplimiento puntual de las leyes aplicables.







* Diagnóstico



- 9,400 ESTANCIAS infantiles tiene la Sedesol en todos los estados del país en las cuales atiende a casi 330 mil niños de entre uno y cinco años.



- 123 GUARDERÍAS propias tiene el ISSSTE, 48 en la Ciudad de México y 75 en los demás estados.