Venezuela busca diálogo con la OEA

Un grupo de cinco diputados de la oposición en Venezuela llegará a Cancún, Quintana Roo, para buscar un diálogo con los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se reunirán la semana próxima.



El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Williams Dávila Barrios, comentó que llegarán a México para entregar un documento a la Asamblea General de la OEA, en el que se detalla lo que ocurre en su país en cuanto a violación de derechos humanos.



El próximo lunes se llevará a cabo en Cancún la 47 Asamblea General de la OEA, en donde se prevé la participación de 25 cancilleres de los 34 Estados que componen el organismo regional.



"Nosotros vamos a llegar como diputados, porque no representamos al gobierno. Somos una delegación de la Asamblea Nacional que vamos a entregar un documento con contenido de todas las violaciones de derechos humanos y de las víctimas de violencia política que han sucedido en todo el país en el transcurso de los últimos 70 días", comentó.



Entrevistado vía telefónica, Williams Dávila destacó que su interés es remarcar el hecho de que en Venezuela existe un proceso de violencia política de la cual la comunidad internacional y la OEA no debe hacerse a un lado. "Porque esta tragedia va a terminar muy mal en Venezuela si sigue así", mencionó.



El documento que tendrán los cinco diputados venezolanos de oposición buscarán entregarlo a la presidencia de la Asamblea General de la OEA, así como al secretario general del organismo, Luis Almagro.



Además, comentó Dávila Barrios, se buscarán encuentros bilaterales con cancilleres de distintas naciones latinoamericanas y caribeñas.



"Es muy importante el canciller mexicano (Luis Videgaray), porque México se ha portado muy definido en la conformación de la resolución en donde se rechaza el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela, y México ha tenido una postura muy solidaria con todos nosotros en Venezuela", destacó.



Los diputados no tienen aún una confirmación de que serán recibidos por algún alto funcionario de la OEA o algún canciller. Se harán presentes en los escenarios en donde se lleven a cabo las reuniones de la Asamblea General.



Se tiene previsto que antes de inaugurar la reunión se lleve a cabo una reunión de cancilleres para concluir la discusión sobre el caso Venezuela, mismo que fue suspendido el 31 de mayo pasado al no haber consensos.



"Si es cerrada (la reunión) no podemos estar nosotros, en la reunión de la asamblea no vamos a poder estar, pero sí podemos hacer mucho en los contactos bilaterales, en las reuniones con los cancilleres y ese documento podemos hacerlo entregar a cada uno de ellos antes de entrar a la reunión, pero ya con oficio direccionado al presidente de la Asamblea General de la OEA como al secretario general de la OEA, vamos a hacer todo lo posible para que cada uno de los cancilleres tengan ese documento", indicó el venezolano.



Básicamente, explicó, el documento relata todas las violaciones a los derechos humanos y a los principios constitucionales con la convocatoria de querer crear una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Williams Dávila subrayó que llegarán a Cancún no con el ánimo de confrontar, sino de que la región realmente sepa lo que está ocurriendo en Venezuela.



"Debe conformarse en la Organización de Estados Americanos un grupo de países amigos de la situación venezolana para poder evitar que esta tragedia termine en peor situación", declaró.