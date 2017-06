Los hombres también pueden sufrir abusos en sus relaciones amorosas

Es fácil pensar que una relación abusiva requiere golpes y gritos, pero el abuso no se limita al trauma físico. Las cicatrices psicológicas y emocionales pueden ser hasta más dolorosas, pero difíciles de identificar… incluso en una relación de pareja.



Ahora en día nos bombardea la información sobre cómo identificar un abuso dentro de la relación, pero casi siempre desde la perspectiva de la mujer. ¿Y los hombres, ellos no reciben ningún tipo de abuso por parte de su pareja?



Encontré un mensaje honesto en Tumbrl que rápidamente se viralizó en redes sociales sobre la forma en que una mujer puede abusar de su pareja. Obviamente no es a través de golpes, ni gritos, pero de una conducta que muchas hemos adoptado.



Según este post, se considera abuso:



• Gritarle en frente de sus amigos



• Pegarle o darle una cachetada cuando hace algo que no te gusta



• No darle la opción de elegir u opinar en cuanto a decisiones que los involucran a ambos



• Decirle que no puede pasar tiempo con sus amigos porque no te caen bien



• Decirle que no debe hablarle a otras mujeres, aunque sean sus amigas



• Forzarlo a pasar cada momento contigo



• Denigrarlo y hacerle notar sus defectos



• Llamarlo tonto o hacerle burla cuando cometa un error



• Amenazarlo con terminar con él si no hace lo que quieres



• Manipularlo emocionalmente y llorar cuando no hace lo que quieres



• Acusarlo de ser infiel cada vez que no está contigo



• Hacerle drama en el teléfono cuando no te manda mensaje cada 5 minutos



• Decirle que eres lo mejor que le ha pasado en la vida y que nadie lo amará tanto como tú



• Atacarlo físicamente cuando estás enojada



• Forzarlo a tener sexo



• Invadir su privacidad y espiar su teléfono



• Enojarte por cambiar su contraseña y demandarle que te la diga.



Las personas que han retuiteado o compartido este post han perdido amigos y seguidores… como con cualquier tema controversial. Pero en lugar de tacharlo como negativo, ¿no debería hacernos reflexionar?