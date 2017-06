Demandan a Google por fraude

La empresa Google enfrenta una denuncia por fraude procesal en México; se trata de la primera en su tipo a nivel mundial contra la empresa más grande en tecnología en plataformas de buscadores.



El expediente se encuentra radicado en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y fue interpuesta por el abogado Ulrich Richter Morales el 3 de octubre de 2016.



Ello luego que Matthew S. Sucherman, secretario Suplente de Google Inc., presentara una declaración jurada en la que asegura que Google no cuenta con oficinas en México; no obstante Google México S. de R.L. de C.V. tiene oficinas identificadas bajo su logotipo en la colonia Lomas de Chapultepec.



La denuncia se origina en el expediente 907/2015 radicado en el juzgado octavo de lo civil en la Ciudad de México y en el que Richter demandó por daño moral a la empresa debido a que en el buscador de Google aparece un blog en el que suplantaron su identidad con información que causó un daño moral.



Se buscó al personal de prensa de la compañía en México, quienes manifestaron que no se encontraba en el país Ricardo Zamora, jefe del área, por lo que pidieron contactar a la agencia de relaciones públicas Eureka, quien lleva la cuenta de Google México: ésta indicó que no estaba facultada para emitir algún pronunciamiento.



Por su labor y activismo ciudadano, Richter Morales creó un blog para tener mayor contacto con la sociedad; sin embargo, en la plataforma Blogger crearon otra liga en la que usurparon su identidad con el fin de desinformar de sus actividades.



El 3 de junio de 2015 entregó una carta en las oficinas de Google México S. de R.L. de C.V., dirigida al entonces director general, Lino Esteban Cattaruzzi —quien dejó su cargo en noviembre pasado— con la intención de que retiraran el blog ilegal de la plataforma porque era una suplantación de identidad. El demandante pidió que se bajara esa información de la plataforma de Blogspot, operada por Google, al violar sus derechos fundamentales.



Ante la negativa, Ulrich Richter demandó por daño moral a Google Inc., Google México S. de R.L. de C.V., y a Esteban Cattaruzzi.



En respuesta, Google Inc. presentó una declaración jurada con fecha del 3 de febrero de 2015 para intentar deslindar a la empresa de cualquier responsabilidad argumentando que están constituidos en Estados Unidos bajo las leyes de Delaware, donde se encuentra su oficina en el 1209 de Orange Street, Wilmington.



En la copia certificada de la declaración jurada señala que el domicilio corporativo de Google Inc. se encuentra en Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, donde se reciben cualquier tipo de notificaciones.



Sucherman dijo que Google Inc. "no cuenta ni constituye una sucursal, agencia u oficina de representación o un establecimiento en los Estados Unidos Mexicanos"; sin embargo, en la calle Montes Urales 445, en Lomas de Chapultepec, existe un edificio en el que se ubican oficinas identificadas bajo el logotipo Google.



Oportunidades laborales



En octubre del año pasado, Google México ofreció que un grupo de 12 estudiantes que estaban por terminar la carrera podrían trabajar por seis meses en las oficinas de esa empresa ubicadas en la Ciudad de México.



De hecho ese programa de prácticas comenzaría a partir del 17 de julio de 2017 y terminaría en diciembre, concluido el proceso de aprendizaje y de acuerdo a su desempeño, se anunció que los recién egresados podrían ser parte del equipo de trabajo de forma permanente.



"Creemos que esta experiencia contribuye a la construcción de un sólido perfil profesional sin importar la carrera de los pasantes; buscamos jóvenes que quieran generar un gran impacto en el país", expresó el entonces director de Google México, Lino Cattaruzzi.



En otro de los puntos de la declaración jurada de Sucherman se indica que "los servicios de motor de búsqueda en internet identificados bajo la marca registrada Google, www.google.com y www.google.com.mx son prestados, operados y administrados por Google Inc", además que "Google México S. de R.L. de C.V. no es responsable por los servicios de motor de búsqueda" en las direcciones antes mencionadas.



Aunque se asegura no tener relación Google México con el motor de búsqueda Google, ni con el servicio de la plataforma Blogger, el 13 de enero de 2016 Google México ofreció como prueba en el juicio civil por daño moral la copia certificada de la declaración jurada de Sucherman.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Richter dijo que la denuncia por fraude procesal nace precisamente por esa declaración jurada que Google Inc. presentó en un juicio civil entablado contra Google Inc., Google México y Lino Esteban Cattaruzzi.



La denuncia fue "por daño moral por haber permitido que se divulgara un blog ilegal no obstante de haberles dicho que lo retiraran por violar incluso las propias políticas de la plataforma de blog de Google".



"Lo más importante es ver cómo una empresa que tiene múltiples regulaciones, que está listada en la bolsa de Valores de Nueva York y que tiene otros ordenamientos que se rigen cuando tienen negocios, establecimientos o cualquier tipo de transacciones en otros países, y como se podrá observar la declaración jurada del prosecretario del consejo, un ejecutivo de la empresa Google afirma diversas cuestiones que no concuerdan con la realidad", enfatizó.



Anomalías



Según el demandante, decir que no tiene un domicilio fiscal en México se trata de una estrategia de la empresa para que no pueda ser demandada o recibir reclamos por la divulgación de información que cause daño moral.



Aseguró que la declaración jurada es una forma de desligar a Google para no ser sometida a juicios en cualquier país incluyendo una investigación por actos monopólicos.



Las políticas de contenido de Blogger señalan que es ilegal promocionar actividades peligrosas como crear un blog para vender o promocionar drogas. También señala que no se puede incitar al odio, mismo que no sucedió con la usurpación de un blog. Google Inc. buscó los medios para evitar esa demanda y alegó excepción de incompetencia argumentando que los tribunales mexicanos carecían de atribuciones y todo fuera resuelto en Estados Unidos.



El 1 de abril de 2016 la octava sala de lo civil en la Ciudad de México declaró improcedente la excepción de incompetencia y resolvió que si bien Google Inc. tiene su domicilio en Estados Unidos, "esta circunstancia es insuficiente para estimar que por esa sola razón sea incompetente el A quo [juez de primera instancias], pues los hechos de que se duele la parte actora tienen efectos sobre las personas que la conforman, mismos que tienen su domicilio en México".



"Por otra parte, lo expuesto por el excepcionista en el sentido de que no tiene en los Estados Unidos Mexicanos sucursal, agencia, enlace u oficina de representación, y sólo acredita ser socia de Google México S. de R.L. de C.V., tampoco es suficiente para arribar a las consideraciones de darle la razón, pues como se aprecia de constancia en autos y ha quedado destacado, la ahora excepcionante fue emplazada a juicio en el domicilio ubicado en esta Ciudad [México]", se lee en la resolución.



No obstante, Google Inc. promovió una demanda de amparo directo en el juzgado décimo primero de distrito en materia civil en la Ciudad de México con número de expediente 422/2016 y con resolución del 21 de septiembre de 2016, donde señala que le fue negada la protección y amparo de la justicia federal.



Durante la entrevista, Ulrich Richter Morales advirtió que Google opera en México e incluso tiene contratos con el propio gobierno federal, por lo que mencionó que se debe investigar a fondo a la empresa.



"Por eso es importante que se investigue no sólo el actuar de Google Inc. en el tema penal, sino en otro tipo de vertientes para ver si no se pueden ubicar otros supuestos de la ley por ser una empresa que tiene muchos controles que al parecer han tratado de ser evadidos por este tipo de conductas que al margen de la ley y la realidad dejan mucho de desear de la empresa tecnológica más importante de todo el mundo", destacó el abogado.







* Historia del caso



- Ulrich Richter crea un blog para dar a conocer la publicación de un libro y su labor social. El activista detecta que alguien usurpó su identidad y crearon otro blog para empañar su imagen.



- El 3 de junio de 2015 el afectado entregó una carta en las oficinas de Google México S de RL de CV, para pedir que bajen el blog falso.



- La empresa Google responde que no lo puede retirar.



- El afectado demanda por daño moral.



- Google Inc presentó una declaración jurada con fecha del 3 de febrero de 2015. Asegura no tener oficinas en México.



- El 13 de enero de 2016, Google México ofreció como prueba en el juicio civil la copia certificada de la misma declaración jurada que había entregado.



- El 1 de abril de 2016, la Octava Sala de lo Civil en la Ciudad de México declaró improcedente la excepción de incompetencia que presentó Google Inc.



- Google promueve amparo.



- El 21 de septiembre del año pasado, le fue negada la protección y amparo de la justicia federal.



- El 3 de octubre de 2016, Ulrich Richter presenta denuncia por fraude procesal contra Google.