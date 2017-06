Impresionantes revelaciones sobre la princesa Diana

Después de varios años de que el libro "Diana, su verdadera historia" saliera, DailyMail ha revelado cintas en las que la princesa confesó más que la realidad que vivió junto al heredero al trono.



La obra escrita por Andrew Morton, será publicada nuevamente con las transcripciones de las cintas que la princesa insistió en mantener en secreto.



"Un minuto, no era nadie; al siguiente, era la Princesa de Gales — madre, juguete de los medios, miembro de esta familia, tú dirás. Y era demasiado para una persona en ese tiempo", reveló Diana.



Además, la Princesa de Gales dijo que lo que más doloroso en su vida era la indiferencia de su esposo, el Príncipe Carlos.



"Cuando tenía cuatro meses de embarazo de Guillermo me arrojé por las escaleras, intentado obtener la atención, para que él me escuchara.



"Le había dicho a Carlos que me sentía muy desesperada y que estaba llorando demasiado. Él dijo que yo era un lobo llorón", expresó la princesa.



"Así que me aventé por las escaleras. La Reina salió, absolutamente espantada, temblando — estaba muy asustada.



"Yo sabía que no perdería al bebé aunque tuviera todo el estómago lleno de moretones. Cuando él regresó, sabes, fue indiferente, totalmente indiferente. Simplemente continuó y salió por la puerta", concluyó.



A lo largo de estas cintas, la ahora fallecida princesa, también reveló que padecía bulimia y depresión.