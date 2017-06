'La Mars' ya no trabaja con Adela Micha

Marcela Aguirre, mejor conocida como "La Mars" ya no colabora para el nuevo espacio de Adela Micha "Saga".



La conductora explicó en un video que la decisión se tomó porque "La Mars" se quiso pasar de viva y pretendía cobrar por tener cinco minutos de fama.



Adela relató que "La Mars" le entregaría una cápsula sobre quién era Benito Juárez, sin embargo, después llamó por teléfono para decir: "Todo lo que quieran conmigo, a partir de este momento, con mi representante".



Actitud que sorprendió a Adela, quien ordenó a su equipo borrarla del chat y no volverle a contestar. "Muy viva muy viva. pero se quiso pasar de viva con nosotros y tampoco quería cobrar por venir a hacer sus cinco minutos de fama", dijo Adela.



Micha reconoció que en un primer momento le pareció interesante que colaborara para su nuevo espacio, para que contagiara a la gente que no quiere o no puede ir a la escuela, a aprender de otras maneras, a través de diversas herramientas tecnológicas.



La joven se volvió viral por abandonar sus estudios.