Vanessa Huppenkothen y su doblaje en una cinta animada

La voz de Vanessa Huppenkothen ha saltado de los eventos deportivos a la pantalla grande con la cinta animada Cars 3, que se estrena este viernes a nivel nacional.



La conductora participó en el filme dirigido por Brian Free con el personaje de Vagonessa Huppenwagen.



El acercamiento de Disney a ella se dio a través de ESPN, cadena en la cual trabaja y que pertenecía a The Walt Disney Company.



A pesar de que antes no se había animado a probarse en ese terreno, su experiencia, afirmó, fue satisfactoria.



"Siempre me había llamado la atención el doblaje, pero nunca lo había hecho. La verdad, a mí nunca me había gustado mi voz, cuando me lo dijeron fue lo primero que les dije: 'No soy fan de mi voz, pero intentémoslo y a ver qué sale", compartió.



Vanessa asistió al casting, pero su voz no era compatible con la del personaje que le ofrecían, que en inglés dobló Kerry Washington, pues su voz es más aguda de lo requerido.



Tiempo después le hablaron para ofrecerle otro personaje y, en esa ocasión, el match fue instantáneo.



"Poco a poco lo fuimos trabajando. El doblaje no es fácil, es algo complicado porque los tiempos tienen que empatar, tiene que encajar perfectamente tu voz con la del personaje que estás doblando. Lo estás escuchando en inglés y lo tienes que 'machar' en español y ver cómo va moviendo la boca el personaje.



"En este caso es un coche, entonces no hay tanto problema, pero los tiempos son muy importantes, tienes que acabar justo a tiempo tu frase. Fue una buena experiencia, me encantó, me gustaría tomar algún curso para hacerlo en un futuro", dijo.



Para que la semejanza entre Vanessa y el personaje fuera aún mayor, le propusieron adaptar el nombre, con el que quedó encantada, pues se trata de un auto que comenta las carreras en las que participa Rayo McQueen.



Gracias a esta oportunidad, la conductora y modelo se percató del valor de los actores de doblaje, a quienes, advierte, respeta profundamente.



"A veces no les dan la importancia que deberían y es un trabajo súper complicado que requiere de estar muchas horas en un estudio. Tu voz, tu garganta, todo va afectando...", consideró.