Interesa a concesionario el Rastro

Dar el Rastro del Municipio a un concesionario despertó ya el interés de un introductor del mismo recinto, tema que el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, tocará en las próximas semanas con los integrantes del Ayuntamiento de Irapuato.



“Es algo que sería sano; sin embargo, no es una prioridad para nosotros”, explicó el primer Edil.



“(El Rastro) no es insostenible, pero además estamos buscando formas de ahorrarnos mayor recurso, por ejemplo ahorita venía una compra de accesorios en cuchilleria y demás, pero ya no. Tenemos que restringir para que no se nos convierta en un pozo sin fondo. La otra es promocionarlo en precios, a través del servicio, para que si no es deficitario que de menos salga tablas”, detalló Ortiz Gutiérrez.



El Presidente Municipal irapuatense indicó que lo que se espera en este momento es que el Rastro de Irapuato dé un buen servicio a la ciudad y la región, a lo que agregó que las observaciones que hicieron autoridades de Conagua (Comisión Nacional del Agua), venían desde 2016, sobre el rebase de niveles en el tema de los desechos del lugar.



“Está totalmente resuelto el asunto, la verdad es que cuando se hicieron las observaciones fue en el 2016, cosa que probablemente no sabíamos ni el delegado ni un servidor, luego Japami toma a su cargo la planta de tratamiento, todas esas observaciones están resueltas desde hace meses, ya no hay riesgo”, aseguró el Alcalde.