Pide ‘paciencia y tiempo’ el Alcalde

Paciencia y tiempo pidió el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez a los ciudadanos en el tema de Seguridad, pues señaló que no es un tema que se resuelva “de la noche a la mañana”.



Esto luego de que empresarios de diferentes Cámaras y Asociaciones hicieran en días pasados reclamos sobre los robos que sufren a diario y que afectan a sus negocios y a la ciudadanía en general.



“Quisiéramos que hubiese el tiempo y la paciencia suficiente en la gente para que entiendan que este asunto no se resuelve de la noche a la mañana y que poco a poco tendremos que ir avanzando. Más allá de cuestiones estadísticas, hay que cambiar la percepción, pero esto no se hace a través del Facebook o de las redes sociales sino con trabajo”, señaló.



Ortiz Gutiérrez agregó que ya se acercaron empresarios de algunas Cámaras para pedir una cita, irapuatenses a los que atenderá para buscar soluciones, sobre todo preventivas.



Además, detalló que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que hay una disminución en el índice delictivo en Irapuato del 3.42%.



“En la estadística está muy clara, son los que hay reporte administrativo, los que hay denuncia interpuesta, de eso nosotros andamos sobre 7 y 8 estadísticamente de diferentes modalidades, ya sea robo de vehículo, casa habitación, a transeúnte y robo a negocio, la estadística la llevamos diario, la podemos compartir, ya sea por denuncia o por reporte administrativo”, indicó.



El Alcalde invitó a los empresarios y los organismos en los que están agremiados a tomar medidas de autoprotección para poder atender el tema de los robos a los negocios.



“Podrían ser las cámaras, los botones, los silbatos, en fin, a mi me parece que también las Cámaras deben organizarse, plantearle algún tipo de apoyo a sus agremiados, por supuesto, con nosotros a un lado, nosotros queremos servirle a todo el mundo, queremos disminuir el índice de delitos, sin embargo, otra vez les vuelvo a decir, esto no es la noche a la mañana”, enfatizó.