Temen deslaves tras excavación

Habitantes de Vista Hermosa que se vieron afectados con los deslaves de 2016 en el Cerro de Arandas continúan sintiéndose en riesgo, ahora por la excavación para instalar la línea de drenaje que irá del Cuarto Cinturón Vial hasta el río Silao.

La señora Esperanza Razo solicitó a los encargados de la obra que den celeridad a los trabajos, pues la excavación llegó al ras de su cuarto y temen que con las lluvias de este año pueda darse un derrumbe de la vivienda.

La obra no sólo llegó hasta el tope de este cuarto, sino que también desapareció el terreno hacia la vivienda de sus familiares, por lo que algunos de ellos tuvieron que irse a casas de otras personas porque no pueden pasar.

Desde agosto del 2016, la familia Rivera Razo ha padecido por las obras que hechas a consecuencia de la bajada de agua mal ubicada en el Cuarto Cinturón Vial, que afectó parte de sus terrenos y hasta el momento, no han recibido remuneración económica alguna.

“En mi cuarto quedó la obra, nos dijeron que iban a dejar más de medio metro a partir de la esquina pero no lo dejaron, estamos en peligro, por eso es la inconformidad, porque ni siquiera se ha venido a parar gente de la constructora aquí”, enfatizó.

Refirió que cuando se hicieron los trabajos de excavación para abrir la zanja temió que aparecieran grietas en su cuarto, pues con el paso de la máquina sentían que el espacio se movía.

Otra de las problemáticas que externó la señora Esperanza fue la falta de infraestructura para desfogar el agua de drenaje, lo que ha ocasionado que no puedan usar el baño y que el líquido que utilizan para bañarse o lavar los trastes se vaya a la zanja hecha para la obra.

“Hemos solicitado que nos traigan un baño móvil, porque no se puede hacer nada, no tenemos ni agua, tenemos una manguera pero no sale”, dijo.

Al no tener paso hacia el fraccionamiento Lomas de Españita, los habitantes utilizan una cuerda para cruzar al zanja y después salen hacia las calles de Vista Hermosa, donde tienen que rodear para poder llegar a sus trabajos y escuelas, por lo que la señora Esperanza reiteró la petición de celeridad en las obras.

Vigila Japami desarrollo de obra

El director de Japami, Humberto Rosiles Álvarez señaló que trabajan en coordinación con las áreas de Obras Públicas municipal y estatal para vigilar el desarrollo de las obras, a fin de no afectar a los habitantes de la zona.

“Durante las excavaciones se nos han acumulado algunos volúmenes (de agua de lluvia), ya hemos hecho los señalamientos a Obra Pública del Estado y a la empresa, para que mejoren las condiciones después de las tormentas, para que no pongan en riesgo a los habitantes que están muy cercanos”, dijo.

Rosiles Álvarez aseguró que la empresa encargada de la obra ha acelerado lo trabajos del canal, lo que permite tener una garantía de que a principios del mes de julio el canal estará terminado.