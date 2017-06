Muere electrocutado

El cuerpo de un hombre está atrapado al interior de un pozo.

El difunto se electrocutó mientras buscaba realizar trabajos de obra en su interior como parte de la construcción del nuevo fraccionamiento Pueblito Lindo.



El obrero de la construcción pensó que el pozo aún no funcionaba y cuando entró recibió la descarga eléctrica.



Aún no han podio rescatarlo y no se sabe si todavía está con vida.



Junto con personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) están buscando la manera de ingresar al pozo con el apoyo de elementos de Bomberos y Protección Civil.



La zona está acordonada por policías muncipales. Paramédicos de Cruz Roja en espera del rescate del obrero, a ver si aún está con vida.



El nuevo fraccionamiento se ubica a un costado del fraccionamiento residencial Villas de Bernalejo. Por la carretera estatal Irapuato-Cuerámaro. Tras cortar la corriente de energía, ingresó personal de Bomebros u confirmaron el deceso del obrero.

La situación continúa en espera del personal del Ministerio Público y peritos del Servicio Médico Forense para rescatar el cadáver del joven todavía no identificado.