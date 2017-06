Aclara Piris su llegada en presentación de refuerzos

Fueron presentados los siete refuerzos de Club León para el siguiente torneo.

Mauro Laínez, Felipe Rodríguez, Álvaro Ramos, Iván Piris, Maximiliano Cerato, Miguel Herrera y Alan Cervantes, estuvieron en rueda de prensa, que presidió Rodrigo Fernández, vicepresidente del Club.

En la conferencia, Piris aprovechó para aclarar sus comentarios que hizo sobre no querer venir al equipo.

“Me sorprendió que estaba en el Draft, me avisaron que León estaba interesado en mi cuando estaba en mi luna de miel. Me tomé el tiempo para decidir junto con mi esposa. Agradezco el interés de León por mi y llego con todas las ganas de sumar”, aclaró el ex jugador de Monterrey.

Agregó que necesitaba tiempo para decidir, porque tiene una familia y llevaba un año en Monterrey, declarando que el conflicto era el cambio de ciudad.

Por su parte, el chileno Álvaro Ramos, aseguró que llega al equipo para entregarse en un 100% el tiempo que le toque jugar.

Maximiliano Cerato también declaró y destacó que quiere aprovechar la oportunidad de jugar con León.

