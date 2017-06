Futbolistas defraudadores en Europa

De manera inmediata, luego de darse a conocer que la Fiscalía de Madrid presentó hace unos días una denuncia contra el futbolista del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a quien acusó de crear una estructura societaria para defraudar 14.768.897 euros (16.6 millones de dólares) de forma "consciente", se hace más evidente que ni las máximas estrellas del balompié mundial están exentas de pagar sus deudas con el fisco.

Aquí te recordamos algunos de los casos más sonados en la época actual.

Antes de CR7, su máximo rival deportivo, el argentino Lionel Messi, fue condenado a 21 meses de cárcel por defraudar al fisco español con 4.1 millones de euros (4.5 millones de dólares) durante los ejercicios de 2007, 2008 y 2009. Sin embargo el astro sudamericano no pisó la prisión y tuvo que pagar poco más de un millón de euros de fianza.

Otro argentino que se vio inmiscuido en este tipo de problemas fue Javier Mascherano, jugador condenado a un año de prisión y una multa de 815 mil euros por haber defraudado a Hacienda por una cantidad superior al millón y medio de euros, la cual después devolvió.

La mega estrella de la Selección Chilena, Alexis Sánchez, se confesó culpable de no haber declarado poco más de un millón de euros por concepto de derechos de imagen durante los años 2012 y 2013. El andino llegó a un arreglo y se puso al corriente en sus cuentas.

Ángel Di María, otro argentino, se dijo culpable de no declarar un millón 300 mil euros durante los años 2012 y 2013, cuando jugaba para el Real Madrid. El atacante tuvo que pagar finalmente algo así como tres millones y medio de euros a Hacienda. De hecho, las autoridades francesas ya investigan otro supuesto fraude de Di María por derechos de imagen.

El camerunés, Samuel Eto'o, otrara jugador del Barcelona, es investigado actualmente por supuestamente defraudar al fisco por una cantidad cercana a los cuatro millones de euros, cantidad no declarada entre 2006 y 2009.

La figura del Barcelona, Neymar, también está en el ojo del huracán, pues en Río de Janeiro es acusado de evadir 45 millones de euros, mientras que en España, las autoridades pretenden multarlo con 10 millones de euros por irregularidades en sus contratos con el conjunto blaugrana.

Radamel Falcao, colombiano y estrella del Mónaco de la Liga Francesa, es acusado de evadir cinco millones 600 mil dólares entre los años 2012 y 2013, por concepto de derechos de imagen.

El español, Xabi Alonso, ex seleccionado y ex jugador del Real Madrid, tiene abierto un proceso en su contra por un supuesto fraude de cinco millones de euros, los cuales no declaró y que son producto de derechos de imagen.