La misión de León es trascender

Cada puerta que se abre en el futbol es una revancha, una nueva oportunidad para brillar, para dejar atrás lo sucedido en otros equipos y trascender. No importa el tiempo que tengan, dejar huella en La Fiera es su objetivo.

En conferencia de prensa, y en su primera semana de entrenamientos en León, la institución esmeralda presentó a los siete jugadores que renovarán su plantilla de cara al Apertura 2017.

Jugadores con hambre de triunfo, entregados y comprometidos con el club, esas son las cualidades que en su oportunidad, pidió el vicepresidente deportivo de León Rodrigo Fernández, a estos elementos que ya entrenaron ayer con el grupo en las instalaciones del estadio.

“El compromiso que tienen ustedes tanto para el cuerpo técnico como para la directiva y la afición, es de entrega, jueguen un minuto o 90, dejen todo en la cancha, que si no participan, que exista el respeto a sus compañeros y un apoyo total para todos”, comentó el directivo felino antes de la presentación.

Misma que ya contó con la asistencia no solo de Iván Piris, sino también del delantero Álvaro Ramos, quien no prometió goles, sino una entrega total en su primera oportunidad fuera del futbol chileno.

“Yo me voy a entregar al 100 por ciento, esta es una oportunidad muy linda y la voy a aprovechar al máximo. Vengo a competir conmigo mismo, quiero seguir avanzando y creciendo como futbolista”, señaló el “Chencho”, exjugador de Deportes Iquique.

Quien agregó que a reserva de lo que considere Javier Torrente, estaría jugando un poco atrás de Mauro Boselli: “Voy a jugar acompañando a Mauro, y ya sea en esa posición o en otra, la voy a aprovechar, no voy a prometer goles, pero las oportunidades que tenga las voy a tratar de marcar”.

Al igual que Ramos, llegar al Bajío le amplió el panorama a Miguel Herrera Equihua, quien está consciente de que León es quizá su “último tren”, y al mismo tiempo su trampolín para destacar en el futbol mexicano.

“Después de salir de Pachuca me ha costado mucho trabajo porque en otros equipos no he tenido la participación deseada. Esta es la mejor oportunidad de mi carrera, tengo el chance de renacer en el futbol mexicano. Es mi última oportunidad, así lo veo, porque si no juego este torneo, será difícil que otro club se fije en mí”.

De acuerdo a Rodrigo Fernández, al término de la conferencia, cuatro de los siete refuerzos llegaron a León a préstamo por un año, mientras que los tres restantes sí serán en compra definitiva.

Alistan presentación de nueva ‘piel’ esmeralda

Además del inicio del torneo, hay una momento que todo aficionado esmeralda espera con ansias: la presentación de la playera para el nuevo año futbolístico. Misma que este año, tendrá lugar el miércoles 12 de julio.

Durante la presentación de los refuerzos para la temporada que inicia el mes entrante, Rodrigo Fernández dio a conocer que a diferencia del año pasada, la nueva indumentaria felina se dará a conocer antes de que la temporada inicie.

Aún no se cuenta con un lugar u horario definido, pero el evento está confirmado para el 12 de julio, al igual que la esperanza de los seguidores, quienes anhelan un jersey mejor y quizá más tradicional que el que se presentó en 2016. / Regina Yépez