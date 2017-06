Revela Lapuente táctica para ganarle a Brasil en Confederaciones

A Manuel Lapuente se le derramó la bilis. Seis meses llevaba preparando la Final de la Copa Confederaciones 1999 —anticipando el México vs. Brasil—, y a unas horas del partido arribaron a la concentración los directivos del Mónaco para amarrar a Rafael Márquez, quien sería titular como central por izquierda.

"'¡Oigan, va a jugar mañana, espérense!'", clamó el técnico, desesperado porque al siguiente día la Selección Mexicana enfrentaría el partido más importante de su historia. "No esperaron, creo que les urgía, ese día estuvieron ahí, llegó toda la prensa, yo ni salí con mi hígado así".

Sentado junto a una réplica del trofeo de la Confederaciones, en su casa en Atlixco, Lapuente recrea los pormenores del único título avalado por la FIFA que ha ganado el Tri Mayor y para ello viaja a la noche del 3 de agosto de 1999.

"'El que no duerma, no pasa nada. Los Cruzados, cuando iban pelear, velaban armas, y no dormían, y salían enteros a pelear, así los quiero ver a ustedes'", recordó Lapuente, como si tuviera enfrente a Cuauhtémoc, Márquez, Campos, Suárez.

"'La única manera de ganarle a Brasil, métanselo en la cabeza, es hacerles más goles que los que ellos hagan, porque nos van a hacer goles, pero vamos a hacer más que ellos, así vamos a ganar'. Esa fue la mística con la que jugaron, vieron el gol de frente".

El Tricolor se preparó durante seis meses con giras y torneos internacionales como las Copas Carlsberg, USA, Corea del Sur, América. Impidió que el futbolista se relajara, lo exprimió, detectó a quiénes de verdad les dolía perder.

Una preparación de febrero a agosto, y en la última noche, a unas horas del partido, llegó a Sumiya la visita incómoda desde Mónaco.

Un día después, el 4 de agosto, a pocos minutos de una exhibición ante 105 mil personas en el Estadio Azteca y millones de mexicanos pegados a la pantalla, el técnico no recurrió ni a la épica ni a una proclama.

"Yo hubiera dicho lo que hubiera dicho, si no hubiera carácter en mis jugadores, no hay nada, ¡no entra uno al corazón!, y menos a la cabeza, si no es porque ellos están ávidos de eso... Eso es lo que hay que escoger, el que no se arruga ante nadie", aseguró.

"Mis jugadores sintieron esos deseos de ganar, prevalecer, estar, eso fue fundamental".

Lapuente detectó una peculiaridad en el comportamiento de los futbolistas: todos se vieron capaces de emigrar al Mónaco o a otro equipo europeo. Brasil, comandado por Ronaldinho, metió tres goles. México anotó cuatro.

Revela su táctica

Manuel Lapuente apuntó en una libreta cada detalle de los partidos con la Selección Mexicana. No la necesita cuando habla de la Final de la Copa Confederaciones 1999, en la que diseñó un engañoso 4-3-3 que habría de enloquecer a Brasil.

Varios de los futbolistas tuvieron al menos dos tareas.

"Lapu" detectó que, por pura naturaleza, Cuauhtémoc Blanco recorría de la izquierda hacia el centro y José Manuel Abundis del centro a la izquierda, una permuta que podía desbalancear a México.

"'Si te toca estar más a la izquierda que Cuauhtémoc, baja tú, échate un sprint a la salida de ellos'", le encomendó a Abundis.&

"Juan Manuel me hizo una cara así (de inconformidad). Entonces Cuauhtémoc me dijo: 'no se preocupe, yo me la echo profe'", refirió Lapuente.

"'No, no, no. No se trata de eso, se trata de lo que naturalmente saben hacer, es todo, si yo lo que quiero es el intercambio de puestos'",

A Rafael Márquez lo colocó por izquierda para que no saliera jugando ante rivales tan peligrosos..

La tarea siguiente consistió en descoordinar a Brasil.

"No se me olvida la plática con Pável, que no le gustó mucho, y del lado izquierdo puse a Ramón (Ramírez), que era una bala", dijo.

Pardo tenía que meterse entre los centrales en los ataques de Brasil, pero si se trataba de algún contragolpe era el primero en frenarlos. Por eso le colocó a Villa, que destacaba por su fuelle, aunque Pável se sentía desprotegido por la improvisación de Francisco Palencia como mediocampista.

"Palencia tenía otra obligación: 'en los momentos en que tengamos la pelota, te vas como centro delantero y no van a saber qué hacer, los vamos a volver locos, ese movimiento los va a destantear'".

Brasil enloqueció. México le dio una cucharada de su propia medicina. Lo retó a meter más goles y lo venció en su 'jogo bonito'.