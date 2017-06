Pee Wee muestra en León ¡su reinvención!

Tres días en León bastaron para enamorarse de su gente.

El ex integrante de Kumbia Kings paseó por la ciudad y recordó algunas anécdotas. Como aquella vez en que la euforia de las jovencitas, llevó a causar destrozos en un conocido hotel de la ciudad.

“Sí recuerdo esa vez (risas), nos querían cobrar todo lo que hicieron las chicas”, reveló en entrevista con am.

Renovado, maduro y estrenándose como compositor, Pee Wee visitó la redacción para hablar de su nuevo disco “El Pee Wee”; su carrera como actor y su amor por el deporte.

“¡Muy contento de estar por acá! Creo que en noviembre fue la última vez que estuve acá, pero todavía no había sacado el disco, así que, de lleno con la promoción. Ayer (jueves) estuve en un festival de una radio, y la gente muy prendida y se siente bonito el que no solamente canten canciones de mis principios, sino del nuevo material discográfico como el sencillo que estoy promocionando que se llama ‘Me provoca, Me domina’, ‘Cuando llegaste’, ‘Con tus besos’; como te digo se siente padre, bonito, ser recibido de esta manera y contento de estar por acá”, comentó.

“El Pee Wee” cuenta con 12 canciones que van desde el reggaeton, hip hop, R&B, reggae, electrónica, regional, texana, entre otros géneros.

“Hicimos como un equipo para elegir las canciones, hubo talleres de composición en el que trabajé con grandes compositores como Horacio Palencia, América Jiménez, entre otros, en verdad fue un buen equipo y es mi lanzamiento como compositor.

“Regreso a mis raíces musicales, como es la fusión de la cumbia con reggaeton, y por primera vez me escucharán cantar una fusión de reggae con banda”, detalló.

La producción y dirección corrió a cargo de Toy Selectah (Control Machete), quien recomendó grabar la canción “Flotando” de Luciano Luna, en Sinaloa.

“Es una fusión muy padre y espero les guste, es un disco muy completo, muy divertido, diverso, ahora sí que quise mostrar esta versatilidad que puedo tener como cantante. Tiene baladas, todo muy rítmico”, puntualizó.

Pee Wee estará firmando hoy su nuevo disco en Mix Up Plaza Mayor, a partir de la 1 de la tarde.

Mientras eso ocurre, se mantiene ocupado preparando su primer show en el Lunario del Auditorio Nacional, este 13 de julio.

“El concierto será totalmente nuevo, reinventado, si pueden y tienen oportunidad de ir, échense una vuelta para que vean este gran concierto. Estoy preparando algo muy especial porque es mi primer Lunario, voy a tener invitados especiales que poco a poco les iré diciendo quién es a través de mis redes sociales”, adelantó.

NADA EN TELEVISIÓN

Aunque fue una buena experiencia, Pee Wee no piensa en volver a la televisión... al menos por ahora.

“Ahorita estoy enfocado a mi regreso a la música, han habido ofertas de actuación, pero estoy enfocado a mi regreso a la música y no estoy diciendo que no voy a volver a actuar, fue una experiencia muy bonita donde aprendí muchas cosas, pero ya veremos en un futuro”, respondió.

Además de la música, el cantante reveló otras de sus pasiones: el box, entrenamiento de pesas y todo lo que tenga que ver con el ejercicio. A su disciplina le debe su actual atlético cuerpo.