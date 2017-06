Millonaria demanda interpondrá Óscar Ramírez

El empresario Óscar Ramírez López informó que interpondrá tres demandas contra el Municipio de León por daños patrimoniales que ascienden a más de 18 millones de pesos.



Esto, después de que el martes pasado venciera el ultimátum que dio Ramírez López al Gobierno Municipal para llegar a un acuerdo sobre la permuta por su terreno del Parque Metropolitano.



A pesar de que el empresario manifestó su inconformidad con el Municipio por la falta de organización y disposición para dar solución a este conflicto, aseguró estar dispuesto a llegar a un acuerdo por el terreno de más de 9 mil metros cuadrados.



“Yo veo que ellos a lo mejor sí tienen el interés, pero no se les ve mucho interés por parte de todo el grupo digamos de la Presidencia. Yo sí he visto que el Presidente, el Secretario y el Tesorero han tenido la mayor disposición de querer arreglar”, expresó.



Sin embargo, las demandas que interpondrá el martes o miércoles de la semana próxima son tres; una es por daños patrimoniales, que ascienden a más de 18 millones de pesos; otra por gastos y costos del litigio; y la última por un terreno extra de 6 mil metros cuadrados, detalló Ramírez.



“Aquí la situación es yo lo espero con mucho gusto, vamos a llegar al arreglo. Pero como dijimos, vamos a llegar al arreglo de los 9 mil metros. Después escuché que Salvador Ramírez Argote y Sergio Contreras habían dicho que había una diferencia de un millón 800 mil pesos porque me estaban dando de más”.



Además, destacó que por 16 años, administraciones anteriores explotaron su terreno, al cobrar rentas mensuales a varios negocios.



“Si sumamos todo esto, más el terreno, ¿saben a cuánto les va a salir? Y todo por negligencia del PRI y del Partido Verde. Porque, en este caso, yo sí he visto que el PAN sí ha querido arreglar la situación, se le ha visto la buena voluntad”, recalcó.



El empresario afirmó que de alguna manera le sacará provecho a su terreno y adelantó que para la primera semana de julio ocupará el espacio con animales como puercos, vacas y gallinas.



Promete al Alcalde trato en dos horas

Finalmente, el empresario Óscar Ramírez reiteró que la actual administración, encabezada por el panista Héctor López Santillana, sí está tomando cartas en el asunto, pero recalcó que para llegar a un acuerdo no se necesitan 16 años y 11 meses.



“Le mando a decir al señor Presidente, una es, no se enoje por lo que digo. Lo que le mando decir es que vamos a arreglar, un arreglo se hace en dos horas, en dos horas hacemos el trato. Si gusta, con mucho gusto que me invite a su oficina y en dos horas arreglamos en beneficio a la ciudadanía, a León y a él mismo”, finalizó.