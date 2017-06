Diego, en la mira

El miércoles fue la senadora Diva Gastelum y ayer la bancada del PRI en el Congreso local: el programa “Impulso Social” se contamina con la aspiración electoral del secretario Diego Sinhué.



*QUE SE VAYA



El joven diputado celayense del PRI, Jorge de la Cruz, puso en Tribuna el dedo en la llaga, y lanzó el ultimátum: si Diego trae muchas ganas de ser candidato del PAN a la gubernatura, que renuncie ya.



*PARA SEPTIEMBRE



En su defensa salió el diputado sanmiguelense Juan José Álvarez. Por cierto el Secretario está ahora de gira con paisanos por los Estados Unidos y ha dicho que para septiembre habrá de tomar definiciones.

*** DIMES Y DIRETES



La sesión de ayer del Congreso del Estado se calentó con los temas electorales. Uno el de los señalamientos del PRI por lo que ven como precampaña del secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhue Rodríguez; y otro el del PAN pidiendo el respeto al voto en la elección de Coahuila. Como no pasa seguido, con estas grillas los legisladores sí se muestran participativos e interesados.



*DIVA A ESCENA



Lo de Diego lo encendió un día antes en la Tribuna del Senado Diva Gastelum, quien tiene la encomienda del CEN del PRI de atender los estados de oposición; el martes estuvo en Guanajuato en reunión con legisladores y dirigencia estatal y, además de tomar el pulso de la grilla interna del tricolor, subió a su agenda la preocupación por el posicionamiento de Diego con el gasto de “Impulso Social”.



*CARGADA OFICIAL



El celayense Jorge de la Cruz agitó el avispero recordando las que llamó coincidencias de los últimos días cuando Diego llegó en helicóptero a eventos fuera de agenda oficial en Yuriria o la reunión masiva con productores agropecuarios en Celaya un sábado, todo lo que apunta, dijo, “a una cargada oficial”. Y eso que ya no incluyó las quejas de despidos en la Presidencia de Dolores Hidalgo por no “alinearse”.



*CUENTAS APROBADAS



Esta vez la defensa no la hizo el coordinador, Éctor Jaime Ramírez, sino el diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, Juan José Álvarez, quien se enfocó en resaltar las bondades de la estrategia integral lanzada hace un año, se dijo a favor de que se audite el gasto y les recordó que las cuentas públicas (que también incluyen el gasto de Sedeshu) las aprobaron todos.



*’TORPES Y TERCOS’



Le reviraron los priístas Lupita Velázquez, Luz Elena Govea e Irma González, y remató Jorge de la Cruz al acusar a los panistas de una “torpe terquedad por defender lo indefendible”. El panista Jesús Oviedo sólo atinó a defender que Diego acompañe a Márquez a las giras, y ningún otro panista dijo ya ni pío.



*IRMA, CERRAZÓN



De llamar la atención la actitud de la tricolor irapuatense Irma González, quien otra vez salió a cuestionar que la Sedeshu apoye la pinta de viviendas y edificios, y luego de plano se negó a aceptar las preguntas que le querían hacer los panistas Elvira Paniagua, Éctor Jaime Ramírez, Juan José Álvarez y Araceli Medina, y en cambio sí aceptó la de su compañera de partido, Lupita Velázquez. Se vio mal.



*DEBATE POR COAHUILA



El otro gran debate lo abrió el pastor Éctor Jaime Ramírez al pedir el respeto por el voto en Coahuila. Recordó a Manuel Clouthier y la frase “la democracia, como el amor, hay que hacerla todos los días”. Gerardo Silva respondió con el título de una canción de Joan Sebastian, “Verdad que duele”, en referencia a la convalidación del PAN en el fraude presidencial de 1988 y lo que pasó en 2006.



*EL DESPRESTIGIO POR...



Bueno, con decirles que se apasionaron tanto que hasta el dirigente estatal del PRI, Santiago García, poco dado al debate, tomó la tribuna para pedir congruencia y el respeto a las instituciones. Al final Eduardo Ramírez, de Movimiento Ciudadano, llamó a la prudencia porque esos dimes y diretes desprestigian a los políticos. Pero ¿esa mala imagen será por el natural debate, o por no trabajar?

***DIEGO E INICIATIVA PRI



En las redes sociales de Diego Sinhue llama la atención que comparte como publicidad preguntar la opinión de los ciudadanos sobre la iniciativa de reforma penal en materia de legítima defensa, que recién se aprobó en el Congreso de Nuevo León y que está en análisis también en Guanajuato. Por cierto esa propuesta a nivel local la presentó el diputado local y dirigente del PRI, Santiago García.

*** PILAR Y EL FISCAL



La senadora leonesa panista Pilar Ortega recordó en tribuna el miércoles a sus compañeros de la Permanente que no han atendido la iniciativa del presidente Enrique Peña de eliminar el “pase automático” de Procurador a Fiscal General de la República. Y mucho menos han legislado para clarificar las atribuciones de las fiscalías de Atención a Delitos Electorales y la de Anticorrupción.



*LA CONGRUENCIA



Los legisladores federales aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a los congresos de los estados a terminar las adecuaciones legales que permitan tener listos los sistemas locales anticorrupción, aunque ellos ¡no terminan su propia chamba cuando el Sistema Nacional Anticorrupción arranca el 19 de julio!



*PASE AUTOMÁTICO SÍ O NO



El resolver el freno al “pase automático” de Procurador al nuevo Fiscal es fundamental para Guanajuato. La reciente reforma local, que es una calca de la federal, deja de par en par abierta la puerta para que Carlos Zamarripa se quede nueve años más. Por eso el llamado de la senadora de casa.

***REGIDOR NEOPANISTA



El que cuentan anda muy movido haciendo llamadas a la militancia panista para ponerse a sus órdenes en cualquier gestión que necesite, es el regidor neopanista -antes de Encuentro Social- Jorge Cabrera. No oculta sus aspiraciones por seguir su carrera política en las filas del PAN, pero tendrá resistencia pues debe competir con azules con años en la grilla. ¿Y quién le habrá dado el padrón y los teléfonos?