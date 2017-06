"Jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo descubren que, aunque fueron elegidos por su inteligencia, no se espera que la usen".



Una frase fenomenal para reflexionar cómo se gana cualquier elección en México. ¿Su autor? André Spicer, que coescribió "La paradoja de la estupidez" que narra cómo irónicamente la forma de operar de muchas organizaciones (en los negocios y la política) promueve la pentontez.



"Se asigna (a los chavos) tareas rutinarias y estúpidas. Y si cometen el error de usar su cerebro, se les advierte cortésmente: paren. Y avanzan sólo los que no piensan y se concentran en hacer", explica.



Spicer y Matts Alveson investigaron por años a firmas que emplean a personas inteligentes: consultoras, bancos y casas de bolsa, medios, universidades y hasta el sector público.



¿Su hipótesis inicial? "Avanzará el más inteligente". ¡Ja! Para nada. Los profesores encontraron procesos y estructuras que apachurran al apto. Identificaron 4 fuentes de estupidez corporativa:







1. (Excesiva) Fe en el liderazgo.



Los ejecutivos "senior" no quieren ser sólo gerentes, sino líderes. Quieren "transformar a seguidores" y hablan de "visión, creencias y autenticidad". Por eso toman cursos, leen libros y echan rollo. ¿El antídoto? En general: hacer la tarea y ser auténtico. Relea la columna "Liderazgo de rollo".







2. Profunda creencia en el poder de las marcas.



En querer arreglar cualquier problema "cambiando la mercadotecnia" o "la imagen". Una distracción muy peligrosa (sobre todo en el mundo híper competitivo) y lo peor, aqueja casi siempre a los jefes más encumbrados. A los que pueden hacer mucho bien o mucho mal.







3. Imitar a otras organizaciones.



Adoptar "las mejores prácticas" aún si no tienen absolutamente ninguna aplicación a la empresa. Spicer lo resume: "si Google lo está haciendo, debe ser bueno". OJO, hacer "Benchmark" competitivo (organizacional y personalmente) es vital para crecer. Pero obviamente hay que hacerlo inteligentemente.







4. Culturas que aprisionan.



Que agobian y crean puntos de vista demasiado estrechos (mortales en el mundo disruptivo). Algunas opciones comunes: la necesidad de cambiar constantemente, el enfoque al presente y un optimismo excesivo (no traigas problemas, sino soluciones).







Para apuntar y evitar. Ojalá no le resulten familiares. Porque si están presentes en su organización, ¿sabe qué pasa? Los inteligentes ajustan comportamientos para progresar. Adoptan algunas de estas tácticas:







a) Hacer lo que todo mundo hace. A nivel corporativo y personal. Y dice Spicer: "en un mundo dominado por la estupidez, verse bien es mejor que tener la razón". ¡Ufff! Esta frase matona seguro aparece en más de un epitafio corporativo.







b) Enfocarse a la presentación y no al contenido. Un buen Power Point convence más que una buena idea. "Es muy fácil que se apruebe una idea estúpida que esté bien presentada".







c) El jefe siempre tiene la razón. Seguirle la corriente aunque sus acciones sean de lo más pentontas. Usted se verá leal. Sí todo sale bien, progresa. ¿Y sí no? ¡Es culpa del jefe!







d) Utilizar rollo. Ah, y mientras más elevado, mejor.







e) Comprar lealtad con dinero. No hay mejor manera de promover la estupidez. ¿Y si falla? ¡Fue el sistema de incentivos!







f) Moverse siempre. Lección clave: que el problema de la estupidez nunca le explote. ¡Seguro culpan a otro!







Todo esto podría parecer divertido no lo es. Spicer advierte que el gran problema es que la estupidez funcional (enfocarse a aspectos estrechos del trabajo) sirve pero sólo en el corto plazo.







En el largo plazo el ambiente es demasiado dinámico. En lugar de un optimismo a ultranza, las organizaciones deben desarrollar la virtud de la "capacidad negativa" referida por John Keats hace 200 años.







La habilidad de enfrentar la incertidumbre, las paradojas y la ambigüedad. De pensar críticamente, de preguntar y reflexionar. De debatir para crear e innovar.







A fin de cuentas, como bien dice Spicer: "una dosis de estupidez en el trabajo (o en la política, agrego) debe tomarse como cualquier cosa, con moderación". ¡Amen!







Posdata: Al cuarto para las doce, proponen se evalúe la segunda vuelta. Si realmente querían se implementara, ¿por qué no proponerlo hace un año? Puro rollo, no pasará. Una lástima.





EN POCAS PALABRAS



"Soy paciente con la estupidez, pero no con los que la presumen",







Edith Sitwell, poetisa británica







