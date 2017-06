Tienen ciencia y religión un punto de encuentro

Bajo la dirección de escena de Luis de Tavira, la obra teatral "El Corazón de la Materia", se presentará este sábado y domingo en el Teatro del Bicentenario.

Basada en la vida y obra del sacerdote jesuita y científico Pierre Teilhard de Chardin, la obra creada por José Ramón Enríquez, José María y Luis de Tavira, busca el diálogo sobre el punto de encuentro entre la religión y la ciencia.

"La obra narra cómo De Chardin despierta nuestro compromiso con la naturaleza y la vida, desde su postura científica y profundamente llena de fe. El espectáculo transita por distintos tiempos y lugares, para mostrarnos los episodios que le tocó vivir a este hombre a principios del siglo XX", mencionó Luis de Tavira, en entrevista para am.

La creación de la obra surge como idea del jesuita mexicano Enrique González Torres, quien encargó la obra a los autores.

"Enrique tiene un gran compromiso con la educación y teatro, entonces nos convocó a plantear los problemas que padecemos en México, la guerra decisiva entre civilidad y barbarie y así recuperar el legado de Pierre", añadió.

La puesta cuenta la historia del jesuita quien se plantea las cuestiones de igualdad de género y el cuidado del medio ambiente, sin embargo debe afrontar a la iglesia católica, que se niega a publicar sus escritos sobre estos temas.

"El impacto que hemos visto en el público es sorprendente, es una obra que te invita a reflexionar a la vez que es sumamente divertido. Es un espectáculo no habitual que exige del espectador una postura sobre temas que le atañen".

Defiende su voz

José María "Chema" de Tavira actúa por primera vez en una obra coescrita por él, al dar vida al personaje principal, Pierre Teilhard de Chardin.

"Se siente increíble trabajar por primera vez para mi voz, para lo que me apasiona y quiero decir como autor. Siempre te toca defender la voz de alguien más pero en esta ocasión también es la mía", mencionó el artista.

El actor mexicano, que ha trabajado a lado de Antonio Banderas, Karla Souza, Martha Higareda, Ana Serradilla, Damián Bichir y Anthony Hopkins, entre otros; comparte que llevar esta obra ha sido una responsabilidad.

"Me he enfrentado a este papel con mucha responsabilidad, esfuerzo y entusiasmo. El tema de la evolución siempre me ha apasionado muchísimo y tener la oportunidad de involucrarme en el tema con mi trabajo es un regalo para mí", señaló.

"Un reto con el que nos enfrentamos a la hora de escribir sobre Pierre fue encontrar la documentación correcta y pensar qué es lo que nos tiene que decir a los mexicanos hoy, cómo el legado que nos dejó en el siglo XX funciona, en nuestro País, en la actualidad".

La línea narrativa de la obra cambia a lo largo de la trama, pues en un momento ya no es el personaje principal quien cuenta la obra, sino una periodista, interpretada por Marina de Tavira, prima del actor.