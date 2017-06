Condicionan priístas a Diego Sinhué

Diputados priístas exigieron al secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que se decida y deje de usar recursos de los guanajuatenses para promocionarse como candidato a la Gubernatura.



El diputado Jorge de la Cruz Nieto acusó que a pesar de que aún no son tiempos electorales, en la entidad ya se vive una “elección de Estado” con la “evidente cargada oficial” del Gobierno estatal a favor del Secretario.



El legislador priísta hizo una relatoria de hechos en los que se utilizaron recursos públicos, como el uso del helicóptero del Gobierno Estatal para acudir a un evento presuntamente partidista, y reuniones que han resultado en mitines de campaña.



“Hoy el señor Secretario de Desarrollo Social y Humano maneja y despacha a su antojo 142 programas sociales, no sólo los correspondientes a su Secretaría, sino de todas las secretarias y dependencias públicas al amparo del llamado Programa Impulso”, dijo.



Consideró que el funcionario estatal no sólo dispone de dos mil 890 millones de pesos asignados a su Secretaría, sino que además maneja 14 mil millones de pesos asignados a la estrategia transversal de Impulso a la Calidad de Vida y 27 mil millones de pesos en Impulso a la Educación para la Vida, además de mil 800 millones en Impulso al Empleo y la Prosperidad.



“No sólo se ha quedado en el terreno del mal uso de los recursos públicos con el fin de promocionar al casi candidato a la Gubernatura por el Partido Acción Nacional, sino que ha llegado ya a la intimidación y la sanción de quienes no se alineen... operadores en las calles, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, pagados con recurso de los guanajuatenses, dedicados de tiempo completo a la promoción de su titular.



“Promesas de cargos y espacios en Gobierno, toda la estructura gubernamental trabajando con el único fin de promover a quien quieren sea su próximo Gobernador, la suma de todo esto señoras y señores diputados, aún previo al inicio del proceso electoral, es desde hoy ya una elección de Estado”, dijo el priísta.



De la Cruz Nieto exigió a Ramírez Vallejo tomar una decisión, ya sea renunciar al cargo para buscar la candidatura de su partido o ejercer la titularidad de su Secretaría dejando de utilizar los recursos públicos a su favor.



La diputada Irma Leticia González Sánchez se sumó a esta solicitud, pues además consideró que los programas de Desarrollo Social que se impulsan en el estado no están alineados a estrategias nacionales, cuando deberían de estarlo.



Sólo los panistas Juan José Álvarez Brunel y Jesús Oviedo Herrera defendieron la actuación del secretario y la estrategia del Programa Impulso.