Le declara Fox la guerra a López Obrador

El ex presidente de México Vicente Fox sostuvo que se encargará de que Andrés Manuel López Obrador no llegue a la Presidencia en 2018.

"Si no el pueblo de México, yo me voy a encargar, yo personalmente, de que ese cuate no llegue, que no queremos otra Venezuela aquí", afirmó Fox.

"Yo tengo mis mañanas", añadió.

Fox hizo referencia al líder de Morena en una conferencia de prensa donde junto con ex presidentes de América Latina llamó a los actuales Mandatarios de la región a defender la democracia en Venezuela.

Fox señaló que seguirá una vía democrática, con estrategia y denuncia, para desnudar al 'falso profeta'.

"Le hablaré a los mexicanos del riesgo que nos corremos, hay estrategias y lo vamos a hacer", expresó.

Cuestionado por los medios, detalló que cuando sea el momento saldrá a hacer campaña contra el tabasqueño.

"Me voy a aprovechar de su ignorancia, a denunciarlo de su ignorancia, su incapacidad de ideas, de su falta de propuestas", manifestó.