Trump lo acepta: es investigado por su propia nación

Por primera vez, el Presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció públicamente que está bajo investigación por el despido del ex director del FBI James Comey.



Además, atacó la integridad del funcionario del Departamento de Justicia encargado de la pesquisa.



"Estoy siendo investigado por el despido del jefe del FBI por el hombre que me dijo que despidiera el director del FBI. ¡Cacería de brujas!", tuiteó Trump esta mañana.



No queda claro a quién se refería Trump, aunque es probable que sea al Vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein.



Rosenstein designó a un fiscal especial, Robert Mueller, para que supervise la investigación federal sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales del año pasado tras el abrupto despido de Comey.



El subprocurador Rosenstein prometió que permitiría que Mueller lleve a cabo una pesquisa independiente sobre el caso ruso, incluyendo si Moscú se coludió con la campaña de Trump.



Algunos comentaristas creen, dada la redacción del tuit, que quizá Trump se refería a Mueller.



Esta semana, medios reportaron la existencia de informes que sugieren que la pesquisa de Mueller se amplió para incluir la posible obstrucción de la justicia por parte de Trump al despedir a Comey.



Según el ex director del FBI, Trump le pidió que "dejara ir" una pesquisa sobre su ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, y le pidió que le prometiera lealtad.