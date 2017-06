Amazon realiza millonaria compra

Amazon.Com, la empresa minorista por internet más grande del mundo, anunció este viernes la adquisición de la firma de alimentación Whole Foods por 13 mil 700 millones de dólares, incluyendo deuda.



Se trata de la mayor transacción jamás realizada por el gigante del comercio electrónico en tanto sigue penetrando en el segmento de comestibles.



La oferta de 42 dólares por acción representa una prima de 27 por ciento en base al cierre bursátil del jueves.



Las acciones de Whole Foods trepaban más de 27 por ciento tras la apertura de la bolsa hoy. Los papeles de Amazon, en tanto, subían 3 por ciento.



Las compañías dijeron que Whole Foods, una cadena de supermercados especializada en comida orgánica, continuará operando sus tiendas bajo la marca Whole Foods Market.



Además, John Mackey permanecerá como su presidente ejecutivo y la sede de Whole Foods Market permanecerá en Austin, Texas.



La mayor adquisición de Amazon hasta la fecha se produjo en 2014, cuando acordó comprar el servicio de videojuegos Twitch Interactive Inc. por US$970 millones en efectivo, según datos compilados por Bloomberg.



"Millones de personas aman Whole Foods Market porque ofrecen los mejores alimentos naturales y orgánicos, y hacen que sea divertido comer sano", dijo el máximo ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, en un comunicado.



Amazon y Whole Foods esperan cerrar el acuerdo durante el segundo semestre del este año.