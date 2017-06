Xichú y su gran diversidad agrícola

Agricultura, comercio y crianza de ganado, son las principales actividades económicas del municipio más alejado del estado de Guanajuato, Xichú.



La migración es parte de la vida diaria, no hay una familia que no tenga parientes en Estados Unidos.



Xichú se ubica a 184 kilómetros de Guanajuato capital, el municipio está protegido por cerros y bordeado por un río.



El clima en la zona baja es cálido, lo que permite la diversidad en la producción agrícola; café, aguacate, mango, caña de azúcar, nuez y manzana, son parte de los productos que cosechan.



Cascadas, sierra, cañadas y minas, son parte del potencial ecoturístico que tiene el municipio, pero que por falta de un proyecto se desaprovecha, de acuerdo al titular de la Dirección de Desarrollo Económico de Xichú, Manuel Casa Mendieta.



El municipio no tiene gasolinera, se surten en una vulcanizadora local que la comercializa, cuentan con un cajero, una funeraria, una caseta telefónica y un taxi. La calle principal está adoquinada, no hay señal para celular pero cuentan con Internet de conexión satelital.



Tienen cuatro pequeños hoteles y un restaurante, que se satura en fin de año en la fiesta de los sones abajeños.



Los habitantes cubren lo indispensable de manera local pero sus artículos los proveen de San Luis de la Paz, ubicado a dos horas en carretera.

Aroma de café

Salir a la huerta y cosechar su propio grano de café, es la posibilidad que tiene Anastasio Velázquez Alvarado.



De las veinte matas en su huerto, obtiene 19 kilos de cada una dos veces por año, esta cosecha la utiliza únicamente en su consumo.



“En los años 50, un ciclón acabó con las plantaciones, en ese entonces había mayor plantación de café, casi todas las huertas tenían una planta de café”.



La mancha urbana absorbió las plantaciones de café, lo que eran huertos se convirtieron en casas, por lo que la producción de café ha ido disminuyendo.



La plata de café es noble, explicó Anastasio, requiere pocos cuidados, vive a la sombra de los árboles y en clima cálido. El sabor de este café, según Anastasio, es similar al que se elabora en Chiapas.



En la temporada de calor, se retira el fruto en el que está envuelto el grano, el cual se puede comer por su sabor dulce.



Se extrae el grano y se deja secar al sol casi un mes, para posteriormente poderlo desquebrajar y tostarlo en un comal.

Sembrando contra corriente

Después de vivir siete años en Estados Unidos, Pedro Reséndiz González regresó a su comunidad para reactivar sus tierras.



Desde que regresó del vecino país, siembra maguey, la producción de sus cinco hectáreas la utiliza como forraje para alimento de sus animales.



Anualmente corta la penca y de ella extrae aguamiel y pulque, que su esposa comercializa. Durante la poda produce 100 litros por semana, durante tres meses, tiempo que dura el corte, las bebidas las venden forma local.



“Lo que no hay, es gente que quiera trabajar”.



Hace cuatro años, Pedro comenzó a sembrar caña, en el municipio le donaron un molino, que planea utilizar para extraer jugo y elaborar piloncillo.



La primera cosecha de caña tardó dos años, de sus dos hectáreas produce 85 toneladas de forraje. Con este fruto puede producir melaza y piloncillo, el bagazo se muele para hacer el forraje.



La caña, explicó, tiene la ventaja de que se invierte poco dinero en su proceso, lo que se requiere es trabajo. “Yo no desperdicio el tiempo”.



La jornada de trabajo de Pedro es mayor a doce horas, empieza alimentando a sus becerros, para luego seguir con el trabajo de campo.



Este agricultor tiene pensado una cadena productiva para elaborar composta que sirva para nutrir árboles de nogal, durazno y aguacate.

Un proyecto regional



El municipio de Xichú tiene potencial turístico, señala Manuel Casa Mendieta.



Ríos, paisajismo, cascadas, espacios para volar parapente, son parte de los atractivos que ofrece, lo que ha faltado es darlo a conocer.



“No tenemos los servicios que un turista de primer nivel necesita, eso nos hace falta, darlo a conocer”, dice el titular de Desarrollo Económico de Xichú.



“Como dirección nos hace falta presupuesto para desarrollar un proyecto de ese tamaño” agrega.



Pueden ofrecer avistamiento de aves, un tramo del Río Santa María unos meses se convierte en playa. “Potencializar el desarrollo de proyectos, darlo a conocer, crear un plan regional”.



En la sierra cuentan con especies de jabalí, venado, gato montés, incluso ha detectado especies en peligro de extinción.