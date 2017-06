“Andrés Malagón,… con cariño”

La vida es circunstancias y oportunidades; una de ellas con la que me bendijo, fue contar con la amistad y compañerismo de Andrés Malagón.

La noticia cayó como una bomba, mi querido amigo Andrés se nos había adelantado con un accidente en su moto… La respuesta en mi cabeza era de incredulidad; hacia poco que nos habíamos visto para compartir un proyecto de negocios. Su actitud me encantaba, con el positivismo que le caracterizó y la sonrisa a flor de labios minimizaba los riesgos: “Lo que se anuncia se vende”, me dijo, el chiste es que cada propuesta de negocios traiga beneficios al cliente y remataba “ganar-ganar”; “cuando solo una de las partes gana, algo anda mal, no se deben hacer negocios a costa del de enfrente”.

Mi mente seguía como en el vacío, Rocío, mi compañera de vida y mi todo silenciosamente soltaba una lagrima: “No lo puedo creer, no siento que se haya ido”.

Rocío fue más afortunada que yo, lo trató más tiempo y de alguna manera estuvo más cercana en su amistad y la de su familia; ellos compartieron el proyecto de formar una organización de empresarios celayenses al servicio de los celayenses, yo iba de “damo de compañía” en las celebraciones y eventos sociales del grupo, así, por ella conocí nuevos amigos incluyendo a Andrés con el que hice “click” de inmediato en una amistad de esas que fluyen de manera natural cuando las personas nos identificamos; de mente ágil, ambos jugábamos con la broma, el ingenio, el doble sentido, el sarcasmo y una visión compartida de cómo hacer mejor las cosas para que nuestro México retomara el rumbo.

Es curioso el funcionamiento de nuestra mente y corazón; en lo personal, a mis 69 años, aunque parezco de veintiocho, veo el final del camino con curiosidad. Hace poco me preguntaba un joven que pensaba respecto a la muerte; mi respuesta fue un poco vaga pero clara: -Es algo que me da curiosidad <contesté>, espero con curiosidad la transición de vivo a muerto y como no creo en el infierno, lo hago sin miedo, tampoco creo en el cielo, aclaro, cuando menos no como me lo platican, y es que durante mi vida he escuchado tantas versiones y verdades supuestamente divinas, y las he visto caer por su propio peso, que dejó de interesarme el tema del premio/castigo. Por ejemplo, de niño, educado en el catolicismo en la familia y en la escuela, creía que el cielo estaba en el cielo, en lo azul, arriba, y que el infierno estaba abajo, en los abismos, en donde estaba el fuego terrestre. Pues resulta que el cielo no está arriba ni abajo, ya que la tierra flota en el espacio sin esa referencia y al rotar la tierra hoy estamos arriba y mañana estamos abajo, lo mismo sucede con el “abajo”, resulta que lo que yo consideraba abajo, no lo es, es el centro de la tierra que con su calor infernal mantiene la vida en la costra que cubre al planeta que es donde habitamos, es decir, gracias al fuego, hay vida, en consecuencia el fuego no es el infierno, es una bendición del Creador y de la naturaleza… Sin embargo la curiosidad y tranquilidad con la que enfrento mi segura muerte, no es la forma con la que recibí la de Andrés y es que en mi concepción de la vida y la convicción de que la Ley Natural debe regir, es natural que los viejos nos vayamos antes que los jóvenes y yo me debí ir antes que Andrés que era un chamaco de apenas 50 años que tenía todo por delante como empresario, como ciudadano, como hijo, como padre y como esposo, para sus padres, para sus amigos, para su familia, mi solidaridad en estos momento de dolor y un pésame muy sentido, todos lo vamos a extrañar. Para quienes lo conocieron y trataron les digo: fueron afortunados. Para lo que no tuvieron la oportunidad también digo: se perdieron de conocer un gran ser humano.

Se acabó el espacio, con el corazón marchito me despido, sabiendo que Andrés ya estará en un mejor lugar alegrando a todos con su humor, iluminando con su sonrisa y esperando para reencontrarse con todos aquellos que más pronto que tarde lo acompañaremos para seguir disfrutando de su amistad, cariño y compañía por una eternidad. Andrés, descansa en paz, no tardamos en verte… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

