La gran aventura

¡Saludos aventureros! Desde antes de nacer empezó nuestra aventura. Sin darnos cuenta un espermatozoide de los millones del esperma que arrojó nuestro papá en la vagina de nuestra mamá fue el campeón o campeona que ganó esa gran aventura en que se convirtió nuestra concepción. ¿Cuántas otras aventuras hemos realizado y que tan importantes habrán sido para nuestro crecimiento personal? Los escritores inventan y escriben muchas aventuras fantásticas. Uno de esos escritores destacados es Jordi Sierra I Fabra. El autor es sumamente conocido como autor de literatura infantil. Esta es una muestra de cómo escribe: “Las estrellas se balanceaban en los pentagramas del Espacio, chisporroteando luminosas y expectantes. Planetas, cuerpos, esencias, sueños o realidades constituían el horizonte de lo inmediato en aquel enorme lugar. El universo entero con sus millones de formas materiales o inmateriales, se agitaban presa del nerviosismo del momento. Y qué momento. La hora de la Gran Asamblea. El mismísimo Tiempo, asomado por encima de aquella algarabía, desgranaba los segundos de su quietud en la impaciencia de su medida. Faltaba poco. Apenas nada. Un cometa, un dardo flamígero, tal vez un millón de ellos, despuntó en alguna parte. La luz, reunida en un fuerte destello, fue la antesala del resplandor final, como si todas las Constelaciones ardiesen. De pronto fluyó una brisa suave y se empezó a formar la presencia allí mismo, en el centro de la gran Asamblea. La Audiencia iba a comenzar. El Equilibrio del Universo había llegado. -Bienvenidos todos- anunció una voz. Un Sol brillante se adelantó con el orden a seguir. Se hizo el silencio y le tocó el turno a él. Fue tan pomposo como directo, lleno de calor. -¡Listas para la Gran Asamblea! -anunció. Se desató el último murmullo de expectación y después, se hizo el silencio. Pequeños y no tan pequeños problemas iban a ser atendidos. Grandes o no tan grandes causas serían discutidas. Rápidas soluciones para tantos y tantos temas. El equilibrio del Universo esperaba muy serio y todo en él era tan puro y transparente como una bocanada de aire limpio. La Constelación de Isamkor se halla en el extremo oriental del Universo y pide ser trasladada a una zona más agradable – habló el Sol brillante-. El Satélite Lizam, de la luna de Maia, desarrolla una órbita peligrosa alrededor de sus hermanos Lisar y Lidom, por lo cual solicita ampliación de órbita. El Planeta Gobar quiere aproximarse a un Sol para poder tener vida en su suelo. Al parecer es su máxima ilusión. El Sistema Damis… Casos. Una centena. Un millar. El Equilibrio del Universo juzgaba y hacía lo que su mismo nombre indicaba: equilibrar. Ni siquiera se trataba de juzgar. El Universo era una Forma Viva, y muy joven, en constante evolución, y necesitaba a cada momento un Orden para su propio desarrollo, continuidad y existencia armónica. Era Hermoso. El Tiempo suspiraba segundos, envueltos en toda su pomposidad. Y fue entonces cuando… -¡Ayuda! -¡Por favor! -¡Dejadnos hablar! ¡Es urgente! El Sol calló su lectura, las Estrellas parpadearon in