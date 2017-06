La Gran Sarita Montoya (y dos posdatas)

Se nos fue una gran persona, hace pocos días. Ya se van a cumplir, este lunes, 15 días del fallecimiento de Sarita Montoya, quien fue todo un personaje muy querido aquí, en Celaya y la región y la vamos a extrañar mucho.

Sarita fue una gran poetisa, protectora de los animales, política, humanista, excelente oradora, gran amiga y muchos etcéteras. En todas las ciudades hay personajes que son referencia de ellas, así, hablar de Sarita Montoya, era hablar de Celaya, porque ella era un distintivo de esta ciudad. Yo tuve la gran oportunidad de entrevistarla en mis programas de radio y televisión, para tratar con ella diferentes temas, como el maltrato a los animales, la lectura de sus excelentes poemas refiriéndose a diferentes tópicos, de política, etc. Era una maravillosa mujer con una gran sensibilidad y una gran calidad humana. Su bonhomía, don de gentes, categoría y clase en su trato cordial y amable, eran características suyas difíciles de igualar. Su activa participación en las fiestas decembrinas, entre ellas las posadas navideñas, eran por todos conocida.

Su participación en todas las actividades que implicaran un apoyo a la comunidad o una lucha social, eran una parte muy importante de su aporte a la sociedad. Su vida estuvo marcada por el gran espíritu de servicio que era inherente en ella. La vamos a extrañar, con su característico sombrero, todas aquellas personas que tuvimos el privilegio de conocerla y tratarla. Yo creo que debería de haber un salón de personas altruistas, humanistas, cuya vida fue marcada por los valores morales los cuales enarbolaron con valentía, pasión, convicción y que se distinguieron por su espíritu de servicio y amor hacia los demás.

Sarita Montoya deja un gran hueco difícil de llenar. Los celayenses la vamos a extrañar. El único consuelo que nos queda es que algún día la vamos a ver en otra dimensión. Creo que es importante que las autoridades tomen en cuenta su gran obra y legado que dejó y se piense en poner en alguna avenida de la ciudad, su nombre y que alguna sala de la Casa de la Cultura sea dedicada a ella. También se puede y debe considerar su casa de Emeteria Valencia convertirla en un museo que muestre su vida u obra.

Que en paz descanse la gran Sarita Montoya. Su valiosa vida fue productiva y bien aprovechada. Ella entendió muy bien que venimos a este mundo a ser mejores y superar las pruebas que se nos presentan en la vida. La vida es una constante evolución y crecimiento espiritual. El vivir de acuerdo a las normas divinas impulsa ese crecimiento espiritual y permite al ser humano cumplir con el objetivo de nuestra existencia. La máxima y norma de conducta de la gran Sarita Montoya fue siempre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que en paz descanses Sarita. Mi gratitud, admiración y amor fraterno hacia ti siempre estarán en mi corazón.

POSDATA UNO.- EL FRAUDE ELECTORAL en el Estado de México se hizo de muchas y diversas formas. Uno de ellas fue este procedimiento: LA HOJA EN BLANCO. Una hoja en blanco se depositaba en la urna y la boleta de gobernador era guardada. Esta persona salía de la casilla y la entregaba a personas que estaban afuera esperándolo. Esa boleta la cruzaban a favor del Pri y otra persona la recibía, la depositaba y volvía para entregarles la boleta en blanco que le entregaban en la casilla, la cual volvía a ser marcada a favor del Pri y así sucesivamente. Con esto y sólo una hoja en blanco, podían hacer cientos o miles de fraudes. Claro a la gente que hacía esto, al entregar la boleta sin marcar, le entregaban 200 o 300 pesos. Eso es comprar el voto en una forma descarada.

El rebase del tope de campaña por cinco, seis, diez veces o más es conocida por todos. Fue evidente este cuantioso derroche de recursos. Fue, indudablemente, una elección de Estado la cual no debe quedar impune. El regalo de despensas a cambio del voto, televisores, materiales de construcción, pagos en efectivo, todo esto y más fueron los viles instrumentos de que se valió el gobierno peñista para quedarse con el Estado de México y el botin que representan los cuantiosos recursos de miles de millones de pesos.

Los Morenistas no deben permitir que este descarado y criminal fraude electoral se imponga. Todo México está observando la conducta de López Obrador y Delfina Gómez para verificar que efectivamente están luchando para defender el voto ciudadano.

POSDATA DOS.- Hoy domingo 18 de junio es el día del padre. Felicidades a todos los padres por su gran esfuerzo en educar a sus hijos. Todos aquellos que tenemos la fortuna de ser padres nos damos cuenta que, a diferencia de la escuela, primero llega el título y después la preparación. No hay preparación previa para ser padres. Últimamente ya se están formando escuelas para padres. Yo me acuerdo que uno de los pioneros en poner estas escuelas fue mi estimado compadre Álvaro González. Con él tuve oportunidad de tomar conciencia de la enorme responsabilidad de ser padre, aún así reconozco que he cometido errores y equivocaciones y espero que mis hijas me perdonen por ellos.

Gracias a mis hijas por haberme dado la oportunidad de ser padre. Si no he cumplido con sus expectativas les prometo que día con día trabajaré arduamente para ser un mejor padre. Ellas, Dulce. Rosita, Lucerito y mi querido nieto Eugenio, despiertan mi motor de amor. ¡¡¡¡¡Gracias por ser mis hijas y nieto!!!!!! ¡¡¡¡FELICIDADES A TODOS LOS PADRES!!!!

