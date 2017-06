Ser freak y padre a la vez

Quién dice que con la llegada de los hijos los padres se tienen que volver aburridos y deben de dejar sus pasatiempos y gustos preferidos.



Quién es freak es freak, con o sin hijos. Por ahí va la idea de Jorge Vesterra en el libro "¡Yo soy tu padre!, cómo llevar a tus hijos al lado oscuro", de editorial Planeta.



Y es que los padres no tienen por qué dejar los videojuegos, cómics o placeres supuestamente ideados para jovenzuelos. Es más, un padre no debe dejar de ser un nerd si no lo quiere. Sólo que para ello, necesita llevar a sus pequeños al "lado obscuro".



Por ello en "¡Yo soy tu padre!", Vesterra ofrece herramientas y técnicas divertidas para arrastras a los hijos a las obsesiones propias. Incluye por supuesto un mandamiento del padre freak.



Además el libro tiene varios test y consejos para poder llevar una vida nerd sin ser mal visto por los demás, así como actividades para una familia freak, si este es el caso.



Por supuesto, el libro tiene algunos cuestionarios para que el lector sepa si es o no un verdadero padre freak; es decir, si es una verdadero fan de series tipo "Star Wars" o un tipo aburrido y del montón.



Es así que este libro sirve sobremanera para los padres freak que tienen a un pequeño Luke o a una pequeña Leia.