La nueva conquista de Taylor Swift

Su carrera está en ciernes, por lo que su nombre aún es poco familiar para Hollywood (y el mundo), pero en los últimos meses Joe Alwyn ha acaparado los titulares por ser la más reciente conquista de Taylor Swift.

Y aunque ser el novio de la cantante le ha dado popularidad, las pocas credenciales del actor son lo suficientemente buenas para brillar por sí solo.

Por algo, en octubre pasado, The Hollywood Reporter lo llamó "La Próxima Gran Estrella de Hollywood".

Sin ningún tipo de experiencia frente a las cámaras, el británico obtuvo el rol protagónico en Billy Lynn's Long Halftime Walk, una película bélica dirigida por el ganador del Óscar, Ang Lee, quien realizó Secreto en la Montaña.

Nacido en Londres, Joe se graduó del National Youth Theatre y después estudió en la Universidad de Bristol y en la Royal Central School of Speech and Drama.

Tras el filme de Lee, en el que compartió créditos Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Vin Diesel y Steve Martin, el intérprete de 26 años apareció en The Sense of an Ending, con Matthew Goode y Michelle Dockery.

También actuó en The Favourite, junto a Emma Stone, Rachel Weisz y Nicholas Hoult, y recientemente se confirmó su participación en Mary Queen of Scots, una producción que narrará la histórica rivalidad entre María de Escocia y su prima, la Reina Isabel I.

En el proyecto, dirigido por Josie Rourke, el actor dará vida a Dudley, quien fuera el asesor y amante de Isabel, rol a cargo de Margot Robbie.

De mirada azul y dura, discreta sonrisa, 1.85 metros de estatura y rubia cabellera, también ha modelado para Esquire y Vogue, esta última junto a Gigi Hadid.

De acuerdo con su perfil, el londinense tiene talento para el arte clown, la improvisación, sabe montar a caballo, le gusta el tenis y el futbol, canta y toca la guitarra.

Quizá su acercamiento con la música y sus raíces británicas fueron determinantes para conquistar a la intérprete de "Bad Blood", cuyas últimas tres parejas han sido del Reino Unido. Apenas en mayo pasado se hizo pública su relación, luego de mantenerla en secreto durante varios meses.

"Lo de Taylor y Joe es algo real, es una relación muy seria. Pero después de lo que pasó con Tom Hiddleston (que fue sumamente publicitada), están determinados a mantenerlo sin tanto ruido", dijo una fuente al diario The Sun.

El noviazgo parece ir viento en popa que hace unas semanas se les vio juntos en Nashville, lugar de origen de la cantante, donde aparentemente conoció a los familiares y amigos de la rubia.

¿Será el actor el "Mr. Right" de Taylor Swift? ¿Podrá despuntar como estrella más allá de su relación amorosa actual? Son preguntas que sólo el tiempo contestará.

EL EXPEDIENTE

Joseph Matthew Alwyn nació el 21 de febrero de 1991

-Aún vive con sus padres, un director de documentales y una psicoterapeuta.

-En 2011 participó junto a cuatro de sus amigos en el documental A Higher Education&,en el que hablaban de sus experiencias, problemas, temores e intereses.&

-Protagonizó Romeo y Julieta en la producción del Royal Central School of Speech and Drama de 2014.

-Su acento estadounidense en Billy Lynn's Long Halftime Walk fue tan convincente, que su compañero Steve Martin no sabía que Joe era inglés.

-Otro de sus proyectos es Keepers, en el que compartió créditos con Gerard Butler y Peter Mullan.