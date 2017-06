Se van, cobran liquidación y los vuelven a recontratar

Tras “renunciar” en la presente administración municipal de Guanajuato capital y recibir liquidaciones superiores a los 190 mil pesos, fueron recontratados el ex titular de Servicios Municipales, Manuel Ludovico Mata Vega; y el ex director de Desarrollo Rural, José Luis Rivera Jasso.



Ambos dejaron los cargos con bastantes cuestionamientos sobre su desempeño.



Los funcionarios participaron activamente en la campaña electoral del alcalde Édgar Castro Cerrillo.



Ludovico Mata operó en la zona urbana mientras que José Luis Rivera atendió en ese momento la zona rural.



Sobre este asunto el secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez, aseguró que fueron recontratados para realizan una labor de campo que es necesaria.



Así desde hace poco más de tres semanas Manuel Ludovico Mata Vega, quien recibió hace unos meses una liquidación de 239 mil pesos, ahora presta sus servicios para la Dirección de Desarrollo Económico.



Mientras que José Luis Rivera Jasso, de quien trascendió que obtuvo un finiquito superior a los 190 mil pesos, ahora ocupa un puesto en la Dirección de Desarrollo Social.



Torres Ramírez explicó que en ambos casos los funcionarios fueron recontratados por el régimen de honorarios y que realizan labores de campo, por lo que no acuden de manera regular a las oficinas de estas dependencias municipales.



Al tiempo de defender las reincorporaciones de estos funcionarios, Torres Ramírez señaló que su nueva contratación es posible debido a que llevarán a cabo labores de tipo especializado, como trabajos e investigaciones de campo.



Precisó que con estas nuevas designaciones no se viola o se va en contra de alguna norma o reglamento, ya que a ambos se les recontrata por su capacidad y para realizar labores de tipo específico, aunque no aclaró en qué consisten.



“Yo mismo he ocupado varios cargos en distintas etapas dentro de la administración y eso no significa que una vez que salga no pueda volver a regresar”, dijo.



El funcionario apuntó que en este caso las áreas a donde fueron adscritos son de tipo operativo, por lo que su labor será en ese sentido y no dentro de alguna oficina, como cuando ejercieron como titulares de las dependencias que en su momento encabezaron.



Tanto Mata Vega como Rivera Jasso fueron despedidos de sus cargos y liquidados conforme a lo previsto por las normas laborales, por lo que su reincorporación ha causado suspicacias al interior de la Administración municipal.



Por último, Carlos Torres expresó que la administración marcha por buen camino, por lo que esperan seguir reforzando las áreas que se estiman convenientes y fortalecer en lo interno al Gobierno municipal y las diversas dependencias que lo conforman.