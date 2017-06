Considera un regalo de la vida ser papá

Para el licenciado Sandoval Estrada el mejor regalo que la vida le ha dado es convertirse en papá de dos hermosas mujeres.



“Ser papá es lo más maravilloso que la vida me ha dado. Sé que siempre contaré con mi esposa, mis hijas y el mejor regalo es esta hermosa familia que la vida me ha regalado”, comparte



El mejor consejo que les da a sus hijas es que siempre se superen, que salgan adelante y sobre todo que siempre vean por la gente desprotegida, que sean humildes de corazón y sean sencillas personas siempre.



“El mejor consejo que yo recibí por parte de mi padre, fue el estudio y el que siempre me preparará, que trabajará que salir adelante como ser humano y como profesionista que ahora soy y creo que ahora este es el mejor ejemplo que les puedo dar a mis descendientes, que son mis hijos y mis nietos”, concluyó.