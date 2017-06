Educan a su familia con valores y respeto

El matrimonio igualitario ha criado dos hijos.

“Por prejuicios sociales, a la edad de 18 años inicié una relación heterosexual, porque era lo que me habían inculcado. Entonces tuve 3 hijos. Mi primera hija falleció al nacer, la segunda es Zaira y el menor es Harol”, explicó Raúl Ruiz.

“Cuando Harol tenía 10 meses me separé de mi ex esposa quien de manera voluntaria me cedió la custodia de mis hijos. Al poco tiempo conocí a Osvaldo y desde entonces los hemos criado, formando una familia homoparental”, dijo.



Raúl Ruíz, dijo que es un deber educar a los hijos bajo principios de tolerancia sin importar la orientación sexual de los padres.



“Todas las parejas heterosexuales, lesbianas, homosexuales que conforman una familia debemos educar a nuestros hijos con principios fundamentados en el respeto, el amor, la tolerancia y dignidad para que puedan entender en que contexto social estamos viviendo y respeten a un persona homosexual, heterosexual,transexual, bisexual, con discapacidad, adultos mayores, etc”, manifestó.



El Presidente de la Comunidad Gay, contó como fue el proceso de aceptación y adaptación de sus hijos dentro de la familia.



“Los conservadores han querido dañar la imagen de la familia homoparental bajo la pregunta ¿A quien le van a decir papá? Pero yo le hablé a mi hija de lo que sucedia hasta que ella tenía alrededor de 9 años y entendió, me dijo ‘Entonces Uli y tú son como novios’. Por otro lado cuando mi hijo cumplió la misma edad traté de platicar con él y se limitó a decirme ‘no quiero hablar del tema’ dandome a entender que aún no estaba preparado, sin embargo ahora los dos quieren mucho a mi pareja, incluso me han llegado a decir bromeando que lo quieren más que a mí”, recordó.



Actualmete Raúl Ruiz también es abuelo de un niño a quien asegura educaran con valores y principios.



Este día del padre, el miembro de comunidad LGBTTI espera pasar más tiempo con su familia.



“Con el activismo y nuestra asociación hay ocasiones en las que no vemos obligados cambiar un festejo como el día del padre por cumplir con nuestra sociedad LGBTTI ”, declaró.



Los hijos Zaira y Harol hablaron de como era su relación con su padre Raúl Ruiz y Osavaldo Colunga.



“Tengo a mi papá Uli y a mi papá Raúl, para mi ambos los son; he tenido que escuchar a personas insultar a mi familia y escuchar opiniones de que los hijos de familias como la mia se hacen gays o lesbianas pero yo tengo a mi esposo y a mi hijo”, manifesto la hija.



“Soy hijo de una familia homoparental que me han inculcado respetar a todas las personas por su identidad de género, orientación, personas con discapacidad, mi familia siempre apoya a otras personas y realizan labores altruístas”, explicó Harol, el hijo menor.