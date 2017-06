Pide inclusión militancia priista

Carlos Rodriguez, secretario general adjunto al movimiento a nivel estatal del PRI, pidió que exista la inclusión y no la imposición, esto lo dio a conocer durante una reunión con militacia del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“No estamos de acuerdo en que sean ciclicamente los mismos funcionaros, se le quita el lugar a los compañeros que militan, que trabajan en el partido y que siempre han sido leales a él, lo que queremos es que entremos en el terreno de la democracia, si ellos vulven a ganar su lugar serán bienvenidos y respetados, pero si no, tendrán que entender que deben ser las nuevas generaciones las que sustituyan a quienes durante 20 años han hecho al partido perder en Guanajuato y que no quieren dejar las posiciones”, explicó el dirigente.

Recalcó que dicha reunión no es una conspiración, sino una herramienta para buscar que se respete el marco estatutario que rige el partido para que haya elecciones libres y democráticas.

“ No es un frente, somos todos militantes del PRI de diferentes sectores; la CNC, Movimiento Territorial, Movimiento Juvenil, de la parte empresarial, entre otros y no estamos en rebeldía hacia el partido, vamos a provocar que se respete el marco estatutario que lo rige, es decir que haya elecciones libres y democráticas, que exista la inclusión y no la imposición” dijo Carlos Rodríguez.

Durante la reunión se planteó redireccionar la estreucturación y las estrategias para el cumplimiento de los objetivos del partido.

“¿Cómo está ahora el partido?, ¿En dónde debemos estar?, ¿Hacía dónde debemos llevar el partido?, ¿Sí es este el lugar o deberíamos estar en otro?, ¿Qué debemos hacer para llegar a donde queremos?, para poder hacer políticas públicas y llevar el beneficio de la sociedad a donde se requiera” preguntó a la militancia priista.

Algunas de la estrategias para lograr la democracia dentro del partido según el Secretario General son: el diálogo, hacer uso de los órganos jurisdiccionales del partido y otras estancias legales para hacer respetar el estado de derecho.