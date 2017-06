DEL RINCÓN TROVERO

El autor de estas colaboraciones desde hace mucho tiempo sabía de la importancia de la población de Tekit (por el número de habitantes que tiene, está considerada como una villa) como un lugar de nuestro Estado donde ese producen a diario miles de guayaberas, la prenda de vestir que identifica a los yucatecos hombres y mujeres de todas las edades, y que ha logrado tener desde hace muchos años una muy bien definida presencia nacional e internacional gracias a la permanente creatividad de quienes las diseñan en esta tierra y a quienes con su ímpetu empresarial las exportan a muchos lugares de nuestro país y a otros naciones. Desde hace tiempo tengo amistad con un productor y exportador de guayaberas llamado José Eduardo Chan Cau, quien tiene aquí en Mérida, una fábrica de guayaberas muy importante cuyas prendas se elaboran con el esfuerzo compartido de numerosas personas de Mérida y de Tekit con la marca de “Guayaberas Pirámide”.

En una conversación con José Eduardo Chan sobre las guayaberas, yo le pregunté si él conocía alguna canción yucateca dedicada a la guayabera, y me dijo que no. La curiosidad me hizo consultar obras muy importantes dedicadas a la canción yucateca, que incluyen numerosas canciones, como las de Miguel Civeira Taboada, Luis Pérez Sabido, Roger Martínez Peniche y Mario Bolio García, sin encontrar ninguna. Sobre el mismo tema pregunté a Raúl Esquivel Díaz, el Delegado de Los Amigos de la Trova Yucateca en la ciudad de México, quien tiene registrados en su computadora los títulos de miles de canciones yucatecas incluidos los nombres de los autores y los géneros musicales, y la respuesta fue la misma: no había ninguna. Poco después en una reunión con amigos compositores como Ramón Ariosto Aké Zaldívar, Floriberto Sánchez Durán y José Enrique Puga Bolio puse sobre la mesa el tema de la ausencia de canciones dedicadas a la guayabera como prenda emblemática del vestuario yucateco, y los compositores presentes dijeron ponerse a trabajar tratando de llenar ese vacío y de motivar a amigos suyos poetas y compositores con el mismo propósito. Y en esa reunión también estuvo el amigo guayaberero José Eduardo Chan, quien nos propuso llevarnos a conocer la villa de Tekit por su importancia como lugar de fabricación de guayaberas y también para conocer al Sr. Ramón Alonzo Piña, quien hace más de cincuenta años, y habiendo aprendido aquí en Mérida el arte de hacer guayaberas, regresó a vivir a su querida Tekit junto con su esposa Violeta Worbis donde se puso a enseñar lo que él había aprendido, y así fue como Tekit acabo convirtiéndose en un emporio de laboriosidad y de beneficios económicos, como lo es en la actualidad, cuando gran parte de sus mujeres y hombres trabajan en la confección de guayaberas.

Y las cosas estuvieron tranquilas algún tiempo hasta que el compositor izamaleño José Enrique Puga Bolio me llamó para decirme que ya tenía una canción dedicada a la guayabera, y de inmediato le pregunté cuándo podría ponerla en uno de mis programas de radio, y él me dijo que tomaría un tiempo para que se le hicieran algunos arreglos y la pudiera grabar. Y lo sorprendente vino unos días después cuando el amigo José Eduardo Chan me llamó para decirme que tenía una canción yucateca dedicada a la guayabera, y a mi pregunta de “¿Y quién es el compositor?” , me dijo: “Yo la hice , soy el autor de la música y la letra y es la primera canción que hago, , y ya está grabada por un trío llamado “Los Mensajeros” (Marcos Domínguez, Juan Gómez y Omar May) y puedo darte un disco el día que quieras”. Pero, “aún hay más”, porque el compositor Floriberto Sánchez Durán ya también está por dar a conocer la canción dedicada la guayabera, de modo que en menos de quince días podremos poner en la radio tres canciones yucatecas hechas en honor a la belleza y a la categoría de la guayabera yucateca, y lo que venga después será gustosamente recibido cuando otros compositores también honren a la guayabera.