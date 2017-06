Layún podría volver a la Liga Mx

Los Rayados ya hicieron una propuesta por el jugador del Porto Miguel Layún, aseguró el director técnico Antonio Mohamed.

El timonel albiazul mencionó que están a la espera de la respuesta del seleccionado nacional, quién está concentrado con el Tri para participar en la Copa Confederaciones 2017.

“Miguel Layún es una posibilidad. Le encanta la idea de venir a Rayados, pero es una cuestión de tiempos, ya debe tener la propuesta”, comentó el “Turco”.

Mohamed explicó que ya ha habido acercamientos y que el ex jugador del América tiene una primera propuesta, pero esperará a que avancen las semanas para ver si surge alguna otra oportunidad en Europa antes de tomar una decisión.

El entrenador argentino mencionó que todavía no está cerrado el plantel ni para altas ni para bajas, pero dijo que se quedará con 11 extranjeros.

También, están analizando la situación particular del mexicano Aldo De Nigris.

A la espera de un refuerzo más, Mohamed aseguró que se siente conforme con el plantel, puesto que tiene dos jugadores por posición.