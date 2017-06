Michael Phelps se enfrentará contra un tiburón blanco

El llamado "Tiburón de Baltimore", "el atleta más condecorado de la historia se enfrentará al predador más eficiente del océano" como parte de un programa para la Semana del tiburón de Discovery Channel.

Michael Phelps, ganador de 23 medallas olímpicas de oro, pondrá todas sus habilidades atléticas a prueba cuando compita contra un gran tiburón blanco en un evento sin precedentes, que será parte de un programa de televisión que se transmitirá en julio.

De acuerdo con un comunicado de prensa de Discovery Channel, el llamado "Tiburón de Baltimore" tiene 39 récords mundiales, 23 medallas olímpicas, pero aún tiene una carrera por ganar. El atleta más condecorado de la historia se enfrentará al predador más eficiente del océano en un evento tan monumental que nadie lo ha intentado antes".

El programa "Phelps vs Tiburón: Gran Oro vs Gran Blanco" formará parte de la tradicional "Semana del tiburón" del canal, que comienza el 23 de julio.

Phelps, de 31 años y que se retiró tras los Juegos Olímpicos de Río de 2016, alcanza una velocidad máxima de 9.6 kilómetros por hora al nadar, mientras que el feroz predador logra una velocidad de 40.2 km/h.

Foroni Mahto, de la Sociedad Australiana de Conservación Marina, dijo a la BBC que no es necesario suponer cuál de los competidores será el ganador.

"Todos podemos estar bastante seguros de que no van a poner a Michael Phelps contra un gran tiburón blanco en una alberca olímpica. Supongo que se tratará de observar cómo se compara el cuerpo humano en el agua en comparación con una criatura que ha evolucionado a lo largo de millones de años y se adapta perfectamente a su medio marino", sentenció.