Asumen paternidad en la adolescencia

Cuando estaban en edad de estudiar la secundaria o la preparatoria, adolescentes leoneses tuvieron que hacer un cambio radical a su vidas, se convirtieron en papás y jefes de familia cuando aún no cumplían la mayoría de edad.

El censo de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) más reciente, registró que en el 2015 había en León 321 padres de familia de entre 13 y 17 años de edad.

Las estadísticas señalan que el papá más joven era un adolescente de 13 años que en 2015 cursaba la secundaria, seguido de 3 menores de edad que iniciaron su paternidad a los 14 años.

Mientras que a la edad de 15 años resultaron 14 padres de familia, de los cuales sólo nueve terminaron la secundaria. Otros 303 papás tenían entre 16 y 17 años.

El nivel de escolaridad de los 321 padres adolescentes, es de 2 sin escolaridad, 12 con primaria incompleta, 68 con primaria, 88 terminaron la secundaria y 9 cursaban la preparatoria, del resto no se tienen datos.

‘Son víctimas del impulso sexual’

Los adolescentes padres de familia son el resultado del impulso y el despertar del deseo sexual que por consecuencia trae una complicación de parentalidad, así lo expresó el sicoterapeuta Edgar Saldaña Lemus.

“Son padres de familia, pero no están preparados para cumplir con la función porque tiene poca experiencia y la capacidad de solucionar los problemas a los que enfrentan es muy pobre”.

Saldaña Lemus resaltó que al convertirse en padres jóvenes involuntariamente hay quienes lo asumen al buscar soluciones y la misma experiencia hace que adquiera madurez.

Sin embargo, no sucede en todos los casos hay quienes delegan responsabilidades dejando al cuidado del bebé a los padres, suegros o abandonan a la madre por miedo a enfrentar la paternidad.

“El enfrentar la paternidad no garantiza la unión de la familia, su mayoría terminan separándose porque siguen en la búsqueda del amor verdadero, un trabajo estable, proyectos propios en los que no se incluía ser padre, pocos son los jóvenes que llegan a una estabilidad familiar”.

Explicó que además los padres prematuros se enfrentan a las etiquetas y señalamientos sociales, a las críticas de sus propios grupos de amigos y reproches de las familias.

Sumado a lo anterior, tienen que buscar o generar recursos económicos, por lo que se enfrentan a empleos explotados, un mal salario e incluso no los contratan por la falta de experiencia laboral y por ser menores de edad.

El terapeuta explicó que ante la situación el adolescente tiene una carga emocional que lo puede frustrar, lo cual puede ser temporal o llegar a trastornos que trae problemas familiares, depresivos e incluso de adiciones.

“Para el menor de edad el significado de ser padre más allá de ser un objetivo de vida familiar, se convierte el hijo en un problema, sumado con los mismo de la adolescencia”.

En contraste dijo que los padres tardíos por lo general lo planifican y tienen grandes ventajas como una estabilidad familiar, una adquisición económica, madurez emocional y entornos social establecidos que con la misma experiencia de la vida adquirieron.

Aclaró que hay casos que fue de manera involuntaria o en un matrimonio estable ya con hijos después de años resulta la esposa embarazada, en estos casos, aunque el hijo no fue planeado al igual que en un adolescente dijo que el adulto tiene la capacidad se solucionar los problemas a los que se enfrente.

“Pero el hecho de ser padre a una edad tardía aun y con las ventajas de estabilidad y madurez, el principal obstáculo al que se enfrentan es la vejez próxima y las enfermedades que se adquieren al paso de los años”

Además de las limitaciones de la misma edad adulta, dijo que existe una preocupación o angustia por no conocer a los nietos o con los mismos hijos no verlos crecer a una edad adulta y participar con ellos en actividades por la falta de energía y movilidad.

Edgar Saldaña exhortó a la familia, gobierno y docentes a brindar una educación y orientación sexual a los adolescentes, pues es base para prevenir futuros padres prematuros.

Forman familia prematuramente

A sus 21 años de edad Juan Hernández Tavares ya es papás de dos niños; un niño de 2 años y medio y una bebé de 5 meses.

Cuando Juan tenía 17 años inició una relación sentimental con María Guadalupe Martínez Guzmán, apenas tenían 8 meses de novios cuando decidieron vivir juntos.

“Hace 4 años fuimos a una fiesta y ese día me la robé (Lupíta), me la llevé a casa de mis papás y los cinco días fui hablar con los de ella (padres) para decirles que ya íbamos a vivir juntos”.

A los dos meses de su unión Lupita resultó embarazada, lo cual fue una sorpresa como lo comentó Juan porque no tenían planes de tener hijos.

“No pensábamos tener hijos y fue una sorpresa tuve que improvisar porque vivíamos en un cuartito en el cerro, después me fui a casa de mi tío donde nos prestaron un cuarto más amplio, hasta hace 7 meses comenzamos a rentar la casa”.

Cuando su bebé Orlando tenía 5 meses de nacido, nuevamente su pareja resultó embarazada, esta vez de una niña de nombre Abril.

Juan quien se desempeña como pespuntador en una fábrica de calzado platicó que los gastos aumentaron, por lo que tuvo que trabajar más, y aunque su trabajo es redituable cuando se baja la producción gana hasta mil 900 pesos a la semana.

“Mis presiones es la economía porque pagó renta y un abono de un carro que me vendieron, me gustaría pasear más a mi familia y a veces eso me frustra que no tengo dinero”.

A pesar de la situación económica de Juan, compartió que su mayor alegría e impulso en la vida, es ver a sus hijos crecer y disfrutar de cada etapa de su niñez.

Novios... ¡y papás!

Cuando Adán Ramírez tenía 16 años su novia le dio la sorpresa que estaba embarazada, y a los 17 años ya era padre de familia de una niña.

El adolescente platicó que es un tema del que no le gusta hablar pues aún le cuesta trabajo aceptar que es padre de familia, y sobre todo que tiene que trabajar para dotar a su hija Valeria, quien tiene un año 8 meses, de leche y pañales principalmente.

“No es un tema del que me guste hablar, no está chido, cuando me enteré que iba a tener un hijo me agüité, nunca me imaginé que iba a pasar y todavía como que no me caí el 20, o será que no lo aceptó, si es muy difícil”.

Adán es papá y novio, él sigue viviendo en su casa con sus padres y su novia y su hija con los padres de ella, la ve todos los días en la noche como cuando iniciaron su noviazgo.

Actualmente el joven se dedica a la venta de chips de teléfonos celulares, pues lo más difícil dijo es encontrar un empleo que cuente con prestaciones y un salario generoso por la falta de experiencia y estudios.

Enfrenta adolescencia y paternidad

Mariano Bonilla López el pasado jueves registró a su hijo de siete meses de nacido en compañía de su pareja Gaby de 16 años.

El joven papá próximo a cumplir 18 años platicó que hasta que nació su bebé se fue a vivir en pareja con su novia pues durante el embarazo no aceptaba su realidad y responsabilidad de ser padre porque quería seguir disfrutando de su edad.

“Cuando me enteré que iba a tener un hijo deje de ver a mi novia unos meses, me asuste y pensaba qué voy hacer, yo quería seguir cotorreado y disfrutar más, pero mis papás me dijeron que me tenía que hacer responsable, hasta que nació el niño me la creí que ya era papá”.

El adolescente trabaja en una vulcanizadora de su abuelo para la manutención de su bebé y pareja, comentó que hay días en los que gana más dinero que otros, por lo que hay semanas en las que está más necesitado económicamente.

Mariano compartió que actualmente vive en casa de sus suegros, pero una de sus metas es conseguir un empleo donde tenga seguro social y cotice para poder tramitar su crédito Infonavit.

Su principal preocupación es cuando su hijo se enferma, la falta de dinero y no dedicarle tiempo a su bebé pues trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche.

“Ya ahorita que vivo con ellos (hijo y pareja) me cambió la vida, quiero echarle ganas, comprar un carro tener una casa y formar una familia bien, me gustaría tener un mejor trabajo donde me den seguro principalmente.

Aunque la verdad a veces quisiera ir con mis amigos, pero luego lo que me gaste me hace falta para mi niño, mejor me aguanto”.

Para Mariano el proceso de asumir la paternidad y acelerar el proceso de adolescencia a edad adulto, es con lo que día a día se enfrenta.