Aumenta delincuencia en el parque Hidalgo

La delincuencia campea libremente en el parque Hidalgo ante la poca vigilancia que hay en la zona.

Una desvencijada caseta móvil de la Policía Preventiva solo está de adorno en la misma zona donde una doctora fue atacada a balazos el pasado viernes por la noche, en Héroes de Chapultepec y España.

Los vecinos prefieren no salir de noche ante el temor de ser asaltados, lo mismo que personas que acuden a realizar ejercicios físicos en el parque.

“Vengo a plena luz del día, cuando el parque hidalgo es más seguro. De noche no se puede transitar por aquí. Se de amigos a los que han asaltado cuando cruzan por el parque”, dice Luis González Rodríguez, que no deja de hacer ejercicio.

En lo que es el vivero del parque Hidalgo, en la esquina de la calle Héroes de Chapultepec y Luis G. Gallardo está la caseta de Policía. Una verdadera chatarra, por dentro y por fuera.

“Por lo general está sola la caseta. Muy pocas veces hay algún elemento de la policía. La caseta está en deplorables condiciones y sólo la colocaron ahí para tratar de inhibir la delincuencia que se desata en cuanto caen la noche”, dice Marisol Hernández, quien tiene un puesto de fritangas en el parque.

Vecinos de la colonia Obregón reconocen que la zona del parque Hidalgo se ha convertido en una de las más inseguras ante la poca presencia policiaca, la falta de alumbrado público, y ahora con las obras de rehabilitación.

La zona de la Concha Acústica es una muestra de la inseguridad que se vive. Esta vandalizada, graffiteada, y se ha convertido en sanitario público.

“De noche los prados son hoteles al aire libre y resulta peligroso pasar por ahí. Hay mucho vandalismo y delincuencia y poca vigilancia policiaca”, señala Ernesto Hernández.

Nada que ver con la moderna caseta de policía que se localiza en Plaza del músico, donde las 24 horas hay vigilancia.

“Aquí estamos un poco más seguro. Hay vigilancia las 24 horas, y parece que no pero una caseta si ahuyenta a los delincuentes. De noche ya es peligroso andar en León”, señala el músico Martín Araujo Gómez.

En el Jardín del Barrio Arriba había hace poco una caseta de policía. Ya la retiraron y ahora hay más temor entre los vecinos y locatarios del mercado Allende.

“Una vez me asaltaron como a las 6 de la tarde en la calle Allende. Venia de cobrar unos dólares que me envió mi hijo y dos sujetos me salieron con cuchillo en mano y me quitaron todo” revela José Manuel Moreno, comerciante.

En algunas zonas de León había casetas fijas también llamadas “comandancias” que están en el olvido, como la que se localiza en el cruce del Bulevar Hidalgo, y Alonso de Torres, o la que se localiza en Nicaragua y Campeche, en la colonia Chapalita.

“Estas comandancias servían de mucho. Había por lo menos había más presencia policiaca, pero las quitaron y ahora están en ruinas”, dice María Esther Santos Gómez.

Los asaltos en la zona del parque Hidalgo son frecuentes. Muchos vecinos tienen temor de hablar sobre el tema de inseguridad, mucho menos que se les tomen fotos.

Revelan que la esquina de Valverde Téllez y López Mateos, donde hay un antro denominado “Tijuana” se dan cita prostitutas, delincuentes, lo que convierten la zona más peligrosa.

Reportan a doctora fuera de peligro

La doctora que fue herida durante un intento de asalto en la colonia Obregón se encuentra fuera de peligro.

La especialista en Pediatría presentó únicamente un rozón de bala en el lado izquierdo del abdomen, herida que no pone en peligro su vida.

Autoridades ministeriales informaron que la doctora pudo rendir su declaración y dijo que el hecho fue mientras esperaba el verde del semáforo de la calle Chapultepec.

Fue un solo hombre el que se le acercó por la ventanilla del piloto, le dijo que portaba un arma de fuego y la amagó.

La doctora no le vio el arma y tras la amenaza, trató de acelerar y eso provocó que el sospechoso accionara el arma.

“Dijo sentir un fuerte dolor en el abdomen y condujo de vuelta al hospital donde labora”, informó el Ministerio Público.

Celia, condujo su auto por el Parque Hidalgo, salió al bulevar Adolfo López Mateos y tomó rumbo al Hospital General Regional (HGR).

Aunque la lesión que presentó no fue de gravedad, hasta ayer continuaba recibiendo atención médica.