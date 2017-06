Desaparecer los Institutos electorales

Nuestro querido país es un mosaico de singularidades que no se ven en otras latitudes. Nuestro mal diseñado sistema político ha transformado a la República en una repetición interminable de instituciones y trámites que dificultan y algunas veces, matan el desarrollo económico y, por tanto, el bienestar. Tenemos instituciones redundantes en todos los ámbitos: Institutos Nacionales de Planeación como el Inegi, estatales como el IPLANEG y municipales como el IMPLAN y esto se repite para institutos de vivienda, para el ámbito de la salud, del turismo, de la infraestructura, de la educación y de la economía.



Se “bajan” recursos federales al estado y de ahí, al estado y de ahí, al municipio. Hay impuestos en los tres niveles de gobierno y mandos policiacos y de seguridad por triplicado. Se entorpecen los procesos para dar un servicio y deben coordinarse los tres niveles de gobierno para dar solución a las necesidades del ciudadano. No solo el gobierno con esto entorpece el fluir ciudadano, sino que estorba así de obeso. Nos rebotan en un trámite de un lado a otro de acuerdo con los “ámbitos de competencia”. El ciudadano entrega requisitos antes federales, ahora estatales y más tarde municipales. Las empresas no diferencian si la multa ambiental es federal, estatal o municipal. Si se construye una escuela, lo supervisan los tres niveles de gobierno y se generan triples contralorías. Y a esto se suman los numerosos Consejos en los que los sufridos ciudadanos buscamos contribuir como Consejeros a simplificar los trámites participando en este galimatías tortuoso que es el gobierno mexicano.



Todo esto se refleja de acuerdo con datos de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) en pérdidas al país por alrededor del 5% al 7% del PIB (Producto Interno Bruto); el crecimiento económico y el emprendimiento son difícil de hacer en un País diseñado para que el gobierno controle y muestre su poder desde el escritorio. Obtener la incorporación de una escuela, registrar el uso de suelo, gestionar una construcción son verdaderos viacrucis en esta tierra que parece condenada a que el gobierno sea un obstáculo regulador y no un facilitador de la vida de la gente.



Un ámbito real de estorbo y alto costo han sido las elecciones. Librada la etapa en que la Comisión Federal Electoral era parte de la Secretaría de Gobernación federal hasta que se creó el IFE (Instituto Federal Electoral) como entidad autónoma para organizar el proceso electoral, inició la historia. Paulatinamente los partidos políticos intervinieron para la elección de los Consejeros Electorales y también para que los organismos electorales estatales siguieran existiendo a pesar de existir el IFE. Con la mutación reciente del IFE al INE (Instituto Nacional Electoral) parecía que se simplificarían las cosas y el carísimo proceso electoral sería más sencillo. Pero no. Solo se logró que los institutos electorales de los estados, así como sus Consejeros fueran elegidos con intervención del INE y la operación de los institutos quedó tanto en su normatividad como en su personal, casi intacta.



En este País folklórico, tenemos nada menos que ¡33 Institutos Electorales! (32 estatales y uno nacional) y aunado a ello, cargas burocráticas y operativas que requieren coordinación. El mayor absurdo: dobles casillas, dobles funcionarios, dobles Consejeros, dobles edificios, dobles coches, dobles todo. Caso único es el de México, como nuestros 500 diputados, como nuestros plurinominales, como las prerrogativas electorales por número de empadronados y no de electores, como el Procurador de la República y el Secretario de la Función Pública, nombrados por el Presidente. Todo hecho para lograr que los organismos puedan ser intervenidos y pierdan autonomía.



Las elecciones de Coahuila y del Estado de México mostraron que los órganos locales tienen influencias inevitables de los poderes regionales y que en contiendan electorales cerradas, su credibilidad se puso en duda. Es cierto que los partidos políticos y los mexicanos en general, no sabemos perder y hacemos declaraciones muchas veces sin fundamento, pero hizo falta que los organismos electorales fueran más duros al denunciar las anormalidades que se dieron en el proceso electoral, como: topes de campaña rebasados, intervención de los gobiernos en funciones, poca atención a denuncias durante la elección, compra de votos y todo lo que hemos tolerado los mexicanos y que es motivo de vergüenza cívica.



La desaparición de los organismos locales y la ampliación de las facultades del INE es inevitable, tanto como la reforma electoral para que se centralice -como en todo el mundo-, el proceso electoral. Son muchos los retos en el corto plazo: reducción de prerrogativas a los partidos políticos, disminución de los costos de las elecciones, supervisión ciudadana de los gastos de campaña, segunda vuelta electoral, debates entre candidatos más flexibles, candados para que los políticos no puedan ser candidatos ciudadanos en forma inmediata, ampliar los esquemas de coaliciones, y todo lo que permita que la burocracia no acabe con el ánimo de la gente por votar. Pero esto pasa, inevitablemente, por desaparecer tanto instituto electoral.

José Luis Palacios Blanco es Director de la Universidad Meridiano



director@universidadmeridiano.edu.mx