La peregrina y el presidente

Esta semana fui invitado a participar en dos eventos que unen en el destino a una pareja de leoneses con dos causas que tienen de fondo el servir. El primero fue el lunes, cuando una mujer presentó los avances de una Institución que tiene una cartera específica para fomentar la participación política de la mujer; el segundo fue ayer, al consumarse el relevo del Capítulo León de los Notarios Públicos. Al primer personaje debido a su amplia labor en las comunidades se le conoce como la Peregrina; y el segundo asumió -otra vez- la Presidencia del Colegio leonés.



La peregrina hace su labor social realizando en las comunidades y otros sectores de los 46 municipios talleres, cursos, diplomados y diversas capacitaciones para fomentar la formación y el empoderamiento de la mujer. Presentó su informe anual acompañada de otras mujeres que hacen similar función desde el ámbito de lo local. Esta labor la viene desempeñando desde hace muchos años y toma ahora mucha más vigencia dados los cambios que en la Ley electoral obligarán a todos los partidos políticos a postular el 50% de las candidaturas a mujeres en todos los puestos de elección popular.



Si un partido político decide presentar planillas para todos los puestos que estarán en disputa el primer domingo de julio de 2018, requerirá 23 candidatas a Alcaldesas; 26 candidatas a Síndicas propietarias y el mismo número de suplentes; 209 candidatas a Regidoras propietarias y el mismo número de suplentes. Además, 11 candidatas a Diputadas locales propietarias y el mismo número de suplentes; ocho candidatas a Diputadas Federales propietarias y el mismo número de suplentes; y por último, una candidata a Senadora propietaria y una suplente; haciendo un gran total de 533 candidatas.



Quizá solo el PRI y el PAN presenten candidatos para todos los puestos de elección; tenemos otros partidos políticos como PRD, PVEM, PANAL, Morena, Movimiento Ciudadano y PES, entre otros, que participarán solo en algunos municipios o distritos federales y locales. Sumemos los independientes que también deben en el caso de los ayuntamientos respetar las reglas de paridad. La conclusión es que todos los esfuerzos que se hagan para que haya una mayor participación política de la mujer serán bienvenidos.



Por ello toma relevancia la trayectoria de vida de la Peregrina apoyada por su pareja, en la que además de haber participado incluso como Legisladora, ha dedicado muchas horas de su vida a la formación de tantas mujeres. Reconocimiento que también tiene en la Institución Política donde ha militado toda su vida.



Su Pareja, quién asumió el cargo de Presidente tiene también el reconocimiento de sus compañeros notarios, pues no ha sido la primera vez que ha sido distinguido para representarlos por el periodo bianual. El maneja el concepto de que lo hace convencido de estar pagando su “Hipoteca Social”, reconociendo que tiene la formación profesional gracias al apoyo que recibió de la Sociedad y de su familia.



Durante su discurso habló de la gran responsabilidad que tienen con la fe pública que les ha sido delegada, y que no basta con dar seguridad y certeza jurídica en los actos que ellos dan fe, sino de la obligación que deben tener para dar servicio a las personas menos favorecidas, asociaciones y organismos altruistas, así como instituciones de prestación de servicios sociales en la regularización de la vivienda entre otros.



También dio datos duros como por ejemplo, que la edad promedio de los notarios es de 68 años, solicitando al Secretario de Gobierno se hagan ya los exámenes que señala la Ley para que jóvenes abogados con especialización en la materia e incluso con varios posgrados, puedan ser incorporados como notarios auxiliares y renovar el ímpetu que dicha profesión requiere, además de cubrir las vacantes ya existentes. Dio gusto la respuesta del scretario Gustavo Rodríguez Junquera al decir que les toma la palabra y que iniciarán las mesas de trabajo correspondientes.



Concluyo felicitando ampliamente al matrimonio integrado por Luxana Padilla Vega “La Peregrina” y Jorge Arturo Zepeda Orozco “El Presidente” por la gran familia que han formado y por su labor social que me consta hacen a favor de nuestra ciudad y estado.