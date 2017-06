***TRES POR UNO



Si no hay cambios de última hora, la próxima semana los ediles leoneses tendrán una semana maratónica, pues habrá tres sesiones de Ayuntamiento. El gran tema: la basura.



***OTRO QUE LES GANA



La primera será una extraordinaria el lunes para conocer de la demanda que ganó otro ex recolector de basura y que, igual que la que están por resolver, ordena al Ayuntamiento reponer el fallo de licitación.



***FALLO DE LA BASURA



El jueves hay sesión ordinaria y el viernes otra cita para emitir el fallo de la licitación del servicio de recolección de la basura que les ordenó el Tribunal Contencioso Administrativo. No hay más tiempo.

***DELEGADA, AHORA SÍ



El pasado 5 de mayo el jefe nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, anunció vía tuiter que la senadora de Chihuahua, Graciela Ortiz, era la elegida como nueva delegada para Guanajuato, aunque fue hasta ayer que la presentó oficialmente en una reunión en la sede nacional con algunos liderazgos del tricolor local.



*LA INSTRUCCIÓN



De entrada el “tlatoani” tricolor instruyó a la “embajadora” a que iniciara los cambios en los consejos políticos municipales y el estatal, los máximos órganos internos de ese partido para elegir candidatos. Y que además eso se haga garantizando los espacios a la representación de tooodas las corrientes internas.



*LOS CANDIDATEABLES



Entre los que dicen aspirar a la candidatura a Gobernador, estuvieron la diputada federal de Irapuato, Yulma Rocha, y el presidente de la Fundación Colosio filial Guanajuato, José Luis Romero Hicks. No pudieron estar los dos acérrimos rivales a quienes la Delegada debe llamar a la concordia: los senadores Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez. Tampoco pudo el delegado de Gobernación, Javier Aguirre Vizzuett.



*UNIDAD Y COORDINACIÓN



A Ochoa Reza lo acompañó la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu. El mandato fue “construir una estrategia electoral sustentada en la unidad y en la coordinación”, dijeron al final.



*LA EXPERIMENTADA



Graciela Ortiz González llega con una etiqueta de política experimentada y enérgica. Ha sido Secretaria General y Secretaria de Acción Electoral del CEN del PRI, en ese último cargo condujo la estrategia del partido en la elección presidencial de Enrique Peña Nieto de 2012, además de Diputada local y federal, y en su estado natal secretaria de Fomento Social, de Educación y Cultura, y de Gobierno, entre otros cargos.



*LOS PRESENTES



Asistieron el dirigente Santiago García; la secretaria general, Luz María Ramírez; los diputados federales Ricardo Ramírez, Azul Etcheverry, David Mercado, y de “pisa y corre” Bárbara Botello; los locales Lupita Velázquez, Irma y Arcelia González, Luz Elena Govea, Rigo Paredes, Jorge de la Cruz, Lorenzo Chávez; los alcaldes Édgar Castro (Guanajuato) y Larisa Solórzano (Pueblo Nuevo); entre otros.



*SON DE PAZ



Ya los priístas enfrentados al grupo que tiene el control del partido se desahogaron el martes que una comitiva de dirigentes del PRI Nacional estuvo en el Comité Directivo Estatal. Ayer fue el clásico mensaje de la inclusión y unidad para ganar, al que todos se dicen dispuestos a sumar. Hasta no ver...



*‘YO SÍ TRABAJO’



La que fue más enérgica en su intervención fue la regidora de Celaya y dirigente del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI) en Guanajuato, Monserrat Vázquez, quien salió en defensa de su dirigente, Santiago García López, y de paso que su sector sí trabaja... pero no podía decir lo mismo de otros.



*LOS SECTORES



En la misma mesa estaban Antonio Estopellán, de la Red de Jóvenes (a quien ya en otra ocasión Gerardo Sánchez criticó su labor, y cuyo periodo ya venció); y Jorge Luis Martínez, nuevo dirigente de la CNOP que asumió a la salida de Roberto Vallejo, hoy delegado de la Secretaría de Comunicaciones.

***CHICO EN EUA



El que anda de gira por Los Ángeles, California, EUA, es el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Su agenda incluyó una reunión ayer por la noche con clubes de migrantes de Guanajuato. Hoy tiene desayuno con jornaleros, reunión con grupo de empresarios encabezados por José Luis Solórzano y por la noche el evento de aniversario de la Federación de la Organización de Migrantes Guanajuatenses.



*FIN DE SEMANA



Mañana un desayuno con empresarios tequileros de Huanímaro, plática con dirigentes de la federación de Chicago e inauguración y recorrido de un evento de artesanías de la Federación OMG. También tendrá un encuentro con el Cónsul en Los Ángeles para platicar sobre migración, el TLCAN y el fortalecimiento del trabajo de la Confederación Parlamentaria de las Américas, que Chico preside.



*LOS DESATENDIDOS



Chico Herrera, quien hoy se encontrará en el evento de la Federación de la OMG con el secretario de Desarrollo Social y Humano y cabeza del Instituto Estatal del Migrante y sus Familias, Diego Sinhué Rodríguez, al iniciar su gira acusó desatención del gobierno local para los repatriados guanajuatenses. Y de paso admitió que también los legisladores deben ponerse las pilas en la defensa de los paisanos.

***DIEGO CON ACTIVISTAS



Diego Sinhué continuó la gira de trabajo con los paisanos en Estados Unidos. Ayer tuvo una interesante reunión con un grupo de activistas migrantes que han sido duros críticos del trabajo del Instituto Estatal de Atención al Migrante y sus Familias, quienes le expusieron las limitaciones de la política de atención, la necesidad de una Secretaría del Migrante y su idea de empujar diputados migrantes.



*VISITA A ANAHEIM



También visitó el Centro de Gobierno de Anaheim, California, acompañado del cónsul de México en Santa Ana, Mario Cuevas. El 70% de la población de esa localidad es de origen hispano, en su mayoría mexicanos. Se calcula que en California viven unos 334 mil guanajuatenses indocumentados. Hoy tendrá una reunión comunitaria con clubes de migrantes y el festejo de la federación de clubes.