Acusan montaje en detención de 'Comandante Emilio'

El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de Chile consideró que la captura de Raúl Escobar Poblete, señalado por encabezar un grupo de secuestradores en México, es un montaje.



Escobar forma parte de ese frente y es acusado en Chile de asesinar en 1991 al senador e ideólogo pinochetista Jaime Guzmán.



En un comunicado, el Frente desestimó la detención de Escobar, también conocido como "El Comandante Emilio", quien fue detenido el 30 de mayo junto con Marcela Eugenia Mardones Rojas.



Para ese grupo armado, la captura de uno de sus integrantes será aprovechada por los partidos chilenos Unión Democrática Independiente, Partido Liberal, Igualdad del Sur, Evópoli, entre otros, para desviar las acusaciones por corrupción.



"Los buitres de la derecha, los desvergonzados generales de Carabineros, los sin vergüenza militantes de partidos políticos que han administrado el neoliberalismo para llenarse los bolsillos de las arcas del Estado, esperaban algo como esto para poder zafarse de las críticas y seguir dándole continuidad a sus mediocres y bajos valores humanos", apuntó el Frente.



"Creemos que tratarán de implementar un montaje en contra de Raúl y Marcela, usando los medios de comunicaciones para aprovechar de mejorar las encuestas y opacar los constantes escándalos ante la corrupción y la pérdida de toda ética política".



En el escrito, la agrupación anticipó que no condena el homicidio de Guzmán y estimó que la captura de su comandante se torna conveniente al aproximarse el aniversario número 30 de la matanza de Corpus Christi en la llamada Operación Albania, perpetrada por agentes terroristas del Estado contra miembros del Frente.



Además pidió al Gobierno chileno borrón y cuenta nueva para Escobar.



"La UDI hoy debiera hacer caso de su propio consejo, el mismo consejo de supuesta 'buena costumbre' que ha venido repitiendo los últimos veinticinco años y debiera dar vuelta la página. Su resentimiento sólo da cuenta de lo hipócrita y falso de su deleznable discurso.



"Nosotros los Rodriguistas solidarizamos con nuestros hermanos en este complejo momento de sus vidas y no vamos a entrar en la dinámica fascista de quienes buscan empatar la muerte de un personaje reaccionario, conservador y fascista, opositor al Gobierno Popular de Salvador Allende y cómplice de la dictadura, con una de las masacres más cobarde perpetrada por ésta contra el Pueblo de Chile ante quienes avalaron públicamente el exterminio sistemático de quienes luchaban sin cejar por la libertad del Pueblo", abundó.



Escobar es en México presunto responsable de una serie de secuestros de alto impacto, entre ellos el de Diego Fernández de Cevallos, el empresario Eduardo García Valseca, y Mónica Jurado, ex nuera de Vicente Fox, de acuerdo con pesquisas federales y estatales.



Todos los plagios ocurrieron en el Bajío, en la última década.



Investigadores del caso indicaron que la mayoría de las víctimas de la banda delictiva liderada por Escobar Poblete tenían un hábito común: frecuentar el Club de Golf Ventanas de San Miguel Allende.



El Frente Patriótico Manuel Rodríguez inició sus actividades en 1983 para luchar contra la dictadura de Augusto Pinochet y se le acusa de secuestros, sabotajes, asaltos violentos y atentados.