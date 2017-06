Destapan nuevo acto de corrupción de César Duarte

César Duarte compró el voto de 22 diputados en 22 millones de pesos.



El ex mandatario pagó un millón de pesos a cada legislador para que aprobaran la bursatilización de 6 mil millones de pesos de la deuda estatal para sobrevivir en la recta final de su Administración.



El dinero para cada legislador se entregó en fajos de billetes de 500 pesos, según se reveló en una audiencia donde fue vinculado a proceso Sergio Miranda, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda estatal.



Un ex servidor público, quien ahora es testigo protegido de la Fiscalía General de Chihuahua, reveló que el ex director administrativo de la Hacienda estatal, Gerardo Villegas, le pidió comprar cuatro maletas para guardar efectivo a mediados del 2016.



La declaración del testigo fue leída el jueves en la audiencia contra Miranda procesado por el delito de peculado de más de 379 millones de pesos del erario.



De acuerdo con el testigo protegido, Villegas sacó de un cajón de su oficina 22 millones de pesos en billetes de 500 pesos y los guardó en dos maletas que ambos llevaron a la Casa de Gobierno, ubicada en la Avenida Zarco, para presuntamente entregárselas a Duarte.



En su declaración, el testigo narró que Villegas dijo que Duarte “no tenía llenadera”.



Villegas, actualmente se encuentra preso en el Cereso de Aquiles Serdán por dos casos de peculado. Uno, por el desvío de 120 millones de pesos del erario público, y otro, por 246 millones.



En julio de 2016, con 23 votos a favor, 8 en contra y 2 ausencias, el Congreso de Chihuahua aprobó la bursatilización de bonos carreteros por 25 años para obtener 6 mil millones de pesos, una iniciativa impulsada por el ex Mandatario priista.



En la audiencia judicial no se aclaró si algún diputado se quedó sin su soborno dado que fueron entregados 22 millones de pesos, presuntamente uno para cada legislador.



La Administración del panista Javier Corral inició con una deuda heredada de 48 mil millones de pesos, más un déficit presupuestal de 7 mil millones de pesos.



El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez, Jorge Espinoza, dijo que se debe citar a los ex legisladores locales, en su mayoría priistas.



Espinoza recordó que la deuda de la bursatilización fue aprobada por 15 diputados locales del PRI, entre ellos la actual dirigente local de dicho partido, Mayra Chávez Jiménez; 2 del Panal; 2 del PVEM; 2 del PRD; uno del PT y uno más de Movimiento Ciudadano.



Los legisladores que se opusieron a dicho endeudamiento, agregó, fueron de la bancada del PAN, uno del PRI y uno del PT.