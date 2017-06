Partido en desacuerdo con reforma #SinVotoNoHayDinero

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra la reforma política aprobada por el Congreso de Jalisco para reducir el financiamiento a los partidos políticos.



Argumenta el Verde que los legisladores locales no tienen la facultad para modificar la fórmula de cálculo de prerrogativas y con ello reducir el financiamiento, como establece la reforma #SinVotoNoHayDinero, impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto.



“Esa facultad la tenemos los diputados federales, no los locales. La vamos a ganar, tenemos una fundamentación jurídica sólida.



“No es que vayamos en contra del espíritu de la reforma, lo que presentó Pedro Kumamoto está mal”, expresó Jesús Sesma, coordinador de los diputados del PVEM.



Mencionó que en la reforma local hay incongruencias en los cálculos para partidos políticos nacionales y locales, y elementos jurídicos que no existen, como la referencia a “votación obtenida válida”.



En tanto, la diputada local Erika Ramírez, presidenta de la Comisión de Puntos Electorales en el Congreso de Jalisco, aseguró que hay contradicciones en la reforma de la Constitución local que no pueden dejar pasar.



“En cuando a financiamiento público, los legisladores locales no tenemos la facultad para hacer esas modificaciones.



“El artículo 13, cuarto párrafo, señala que los partidos políticos nacionales tendrán que ver su financiamiento conforme a la Constitución federal y la ley federal de partidos políticos, pero en la reforma aprobada se ponen nuevas reglas, como el cálculo conforme a la votación válida obtenida, que va en contra de lo ya establecido en el mismo artículo”, indicó la legisladora del Verde Ecologista.